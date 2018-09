¿No aprendimos? Los errores del macrosimulacro del 19S

Este 19 de septiembre se conmemoró el primer año del sismo de 7.1 grados que sacudió a la capital y dejó un sinnúmero de heridos, un saldo mortal de 228 personas y cientos de edificios dañados y otro tanto de derrumbes. Por ello, las autoridades convocaron a un macrosimulacro, el cual reveló que aún no existe la preparación ni seriedad necesaria así como hubo una serie de fallas que algunos usuarios "que no aprendimos".

En La Silla Rota enlistamos algunas de las fallas detectadas durante este macrosimulacro:

A pesar de que durante varias semanas, Protección Civil, las autoridades capitalinas y los medios de comunicación difundieron el protocolo del simulacro y la hipótesis de este, las redes sociales evidenciaron el desconocimiento pues los ciudadanos desconocían que el protocolo fue de repliegue (localizarse en un punto seguro del inmueble y esperar a que pase el sismo para salir) y no de evacuación como siempre se había realizado.

Procedimiento del Macrosimulacro según Protección Civil CDMX

Además, en caso que el simulacro fuera de evacuación, no pueden bajar las personas que se encuentren a partir del cuarto piso del inmueble puesto que no da el tiempo suficiente para poder salir antes de un movimiento telúrico.

#TZP Asi de angostas y saturadas las escaleras de emergencia del nuevo edificio one marina park ubicado en Marina Nacional no. 60 que ocupa @SSalud_mx 9 min en bajar desde el piso 11 en el simulacro de hoy, pic.twitter.com/IpevGPrUnW, vía @imc72. — Infotraffic (@ApoyoVial) 19 de septiembre de 2018

La mala organización se evidenció puesto que en edificios pequeños no hay grupos de brigadistas que coordinaran la salida ni la entrada a los inmuebles.

Asimismo, en redes sociales hubo quienes reclamaron la falta de seriedad en esta práctica pues salieron platicando, corriendo o fumaron al evacuar los inmuebles.

El simulacro me tocó en plaza Oasis y de verdad que es lamentable ver como la mayoría de las personas no se lo toman en serio. ??

Si con la alerta sísmica, con avisos anticipados y todo, se lo toman a juego y no obedecen indicaciones ¿Te imaginas si los altavoces dijeran "es un simulacro"?

Y más cuando las personas no toman en serio que un simulacro les puede salvar la vida, el cigarrito y la selfie déjenlos para después #NoPinchenMamen

Hoy el simulacro me hizo recordar el desastre de hace un año y me da mucha tristeza como mis compañeros de oficina se lo toman a juego y no le dan importancia.

Por favor conciencia y empatía por todas las víctimas de hace un año y de hace 33 años. #FuerzaMéxico