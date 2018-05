Falla montaña rusa en Japón y deja a 64 pasajeros de cabeza

REDACCIÓN 02/05/2018 07:39 p.m.

La montaña rusa Flying Dinosaur del parque temático Universal Studios en Japón presentó fallas y dejó a 64 pasajeros suspendidos de cabeza durante casi dos horas a 30 metros de altura, debido a una parada de emergencia que hizo el juego mecánico.

De acuerdo con Infobae, el parque en la ciudad de Osaka, que se encontraba repleto de turistas durante las festividades de la Semana Dorada de Japón, dijo que todos los pasajeros fueron evacuados de los carros de forma segura. La última persona tuvo que esperar dos horas para bajarse de la atracción.

El problema fue a causa de un dispositivo de regulación en los rieles, según informó el parque, la atracción reanudó sus operaciones luego de ser reparada y revisada exhaustivamente.

En las imágenes se puede ver cómo varios trabajadores ayudan uno a uno a los turistas, que tienen que bajar por las escaleras aledañas a la montaña. Les dan también un casco como medida de protección. No se reportaron heridos ni muertos.

A total of 64 passengers aboard the Flying Dinosaur roller coaster at Osaka's Universal Studios Japan were left hanging 100 Feet in the Air ? literally ? for roughly two hours on Tuesday after the ride's emergency stop was activated by operators. pic.twitter.com/gpccXqSD6U