Dueño de Veracruz insulta y reta a David Faitelson

JOSÉ LUIS AYALA 20/03/2018 07:23 p.m.

Una vez más el comentarista deportivo David Faitelson ingresó al ´ojo del huracán´ al hacer enfurecer con sus publicaciones en redes sociales al dueño del Club Tiburones de Veracruz, Fidel Kuri, quien lo llamó "pinche hipócrita".

Hace unos días el directivo manifestó en entrevista con la cadena Fox Sports que estaría dispuesto a pagar 120 millones de pesos para lograr que su equipo mantuviera la permanencia en la Primera División del futbol mexicano, si es que esto no se logra por la vía deportiva.

Dichas palabras fueron empleadas este día por David para señalar que dicho monto podría ser empleado para logar que el directivo desapareciera del mundo del futbol.

Ante lo dicho por el comentarista, el señor Kuri, famoso por sus escándalos y pleitos recurrentes con la prensa y los aficionados, no tardó en responder a través de su cuenta de Twitter. Y lo hizo de forma contundente, agresiva y retadora.

Luego de esto el comunicador solo publicó una respuesta con la que sin mostrar arrepentimiento alguno por lo dicho anteriormente, solo buscó poner fin al intercambio de mensajes.

Señor Kuri: No planeo intercambiar mucho con usted. Yo no le debo nada a usted. Puedo verlo de frente. Cuando acudí a ustedes, fue para solicitar una entrevista con Carlos Reinoso.Insisto: No podemos comunicarnos usted y yo porque tenemos una educación diferente. Muchas gracias. https://t.co/TvgnPdrIP2