Facundo en el Mundial

Facundo en el ojo del huracán por machista e incitar al acoso sexual en el Mundial

Facundo creó una cuenta llamada "Rusabrosas", la cual ha sido fuertemente criticada por su contenido

REDACCIÓN 21/06/2018 09:18 p.m.

Los espectadores aseguran que Facundo no contribuye en nada, sus cápsulas del Mundial de Rusia son vulgares, machistas e incitan al acoso (FOTO TOMADA DE WEB)

TV Azteca le apostó a la irreverencia de Facundo para ganar audiencia en la transmisión del Mundial de Rusia 2018, pero su proyecto llamado "Rusabrosas" no ha sido bien recibido y gracias a eso está en el ojo del huracán por sus acciones machistas y por incitar al acoso sexual.

De acuerdo con Milenio, el presentador ha generado descontento, ya que aseguran que lo único que fue a hacer es a "sabrosear" a las mujeres de aquel país y fomentar el acoso sexual.

El polémico Facundo está documentando, adondequiera que va, a las chicas más bellas del Mundial y esto ha provocado todo tipo de comentarios, pues incluso en cada imagen se da a conocer la cuenta de Instagram de la chica captada por el lente del mexicano.

Facundo toma fotos de las mujeres, que en palabras de él "tienen las mejores proporciones". La forma en que el mexicano vende su sección dentro de la cobertura del Mundial de TV Azteca muestra a las mujeres como "objeto sexual para los hombres".

Hasta el momento, "Rubabrosas" cuenta con más de 154 mil seguidores. Mariana Agüero, periodista de Grupo Imagen, publicó que varias de estas mujeres tuvieron que hacer privadas sus cuentas de Instagram debido al acoso y mensajes subidos de tono que recibieron los usuarios.

En su canal de YouTube, Facundo comparte clips de su estadía en Rusia. "Por eso, les presento la cuenta de Instagram, donde nos daremos a la tarea de buscar en cada rincón a las mujeres más hermosas jamás vistas. También las etiquetaremos para que tú las puedas buscar", dice Facundo en el primer video publicado.

