¿Te dieron una factura falsa? Será delito grave con AMLO

21/08/2018 01:18 p.m.

Si alguna vez te dieron una factura falsa y no pasó nada porque no es considerado un delito grave, te informamos que el gobierno entrante busca modificar la ley para que esta práctica sea considerada como grave y no puedan alcanzar fianza.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante el Quinto Congreso Nacional de Morena que la emisión de facturas falsas será considerada un delito grave, junto al robo de presupuesto, entre otros.

Se creará la Secretaría de Seguridad Pública; se contará, desde antes del 1 de diciembre, con el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral al mismo tiempo que se elaboran las iniciativas de ley para hacer una política de Estado de austeridad republicana; convertir en delito grave sin derecho a fianza el robo de presupuesto, de los energéticos, la emisión de facturas falsas y el fraude electoral", dijo.

Ante estas declaraciones del presidente electo, el experto fiscal Herbet Bettinger, dijo que obligará a la futura jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a aumentar los protocolos de identificación de facturas falsas.

La factura apócrifa es la peor ingratitud que se le hace a los contribuyentes cumplidos y a los asesores fiscales. Afectan al fisco, a las empresas y los indecentes se hacen ricos. Usualmente, el problema viene para quien compra la factura, mas no para el emisor, pero con lo que dijo López Obrador ahora se hará hincapié a buscar al emisor", aseveró al periódico El Economista.

La propuesta de López Obrador modifica en lo penal la emisión de facturas apócrifas, y para las personas que decidan emitirla podrán alcanzar hasta 12 años de cárcel, consideró, Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El siguiente gobierno reforzará sus medidas. Va a imponer penas mayores. Endurecer las penas trae un efecto directo a las personas que emiten este tipo de facturas. No es lo mismo decirle, a las personas que el delito se pena entre tres meses a seis años, a decirle, que ahora podrán ser hasta 12 años", acotó.

Asimismo, señaló que también podría ser considerada como delincuencia organizada debido a que son varias las personas que participan en el ilícito.

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) podría ayudar a eliminar esta práctica, aunque los contribuyentes han encontrado la manera de emitir facturas falsas:

Los mexicanos somos muy ingeniosos y encontramos manera de dar la vuelta. La autoridad, por ejemplo, se puede dar cuenta seis meses después de que se abrió una compañía que emitió facturas apócrifas, pero al momento de detectarlo ésta ya pudo haber cerrado e, incluso, abrir otra", refirió el vicepresidente fiscal del IMCP.

En tanto, Luis Alberto Placencia Alarcón, subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Prodecon, explicó que actualmente, como la emisión de CFDI falsos es delito no grave, se puede llegar a una fianza y no se le priva de su libertad al contribuyente.

Con lo que López Obrador dijo se tendría que reformar la ley. Al reformarla, el SAT dará conocimiento al Ministerio Público, éste realizará la investigación y podrá privar de la libertad al contribuyente, es decir, se iría al reclusorio todo el proceso y, de ser encontrado culpable, no podrá salir bajo fianza", acotó.

