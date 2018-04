FACEBOOK

Facebook obtiene información de personas ajenas a su red

Facebook obtiene información al utilizar una aplicación que usa sus servicios, incluso al cerrar cesión

NOTIMEX 17/04/2018 09:09 a.m.

La semana anterior, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso estadounidense por el caso de Cambridge Analytica (Foto de Cuartoscuro)

A través de diversas herramientas de marketing, Facebook recaba datos de personas ajenas a la red social, una práctica a la que recurren también otras empresas, reconoció el director de Gestión de Producto de la compañía, David Baser.

Cuando visitas un sitio o aplicación que utiliza nuestros servicios, recibimos información, incluso, si has cerrado la sesión o no tienes una cuenta de Facebook. Esto se debe a que otras aplicaciones y sitios no saben quién está usando Facebook", señaló en un intento por responder 40 preguntas que Mark Zuckerberg no pudo contestar la semana pasada ante el Congreso de Estados Unidos.

En el blog de la firma, señaló que muchas compañías ofrecen este tipo de servicios y, como Facebook, también obtienen información de las aplicaciones y los sitios que las usan.

Twitter, Pinterest y LinkedIn tienen botones Like y Share similares para ayudar a las personas a compartir cosas sobre sus servicios. Google tiene un popular servicio de análisis. (...) De hecho, la mayoría de los sitios web y aplicaciones envían la misma información a varias compañías cada vez que los visita", señaló.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DE FACEBOOK EN EL MUNDO

Baser señaló que también recopila información de quienes no son usuarios

, su dirección IP, cookies, el navegador y el sistema operativo del dispositivo que utiliza.

Entonces, cuando un sitio web utiliza uno de nuestros servicios, su navegador envía el mismo tipo de información a Facebook que recibe el sitio web. También obtenemos información sobre qué sitio web o aplicación está usando", apuntó.

Explicó que hay tres formas principales en que Facebook

de otros sitios web y aplicaciones: proporcionar sus servicios a estos sitios o aplicaciones; mejorar la seguridad en laasí como mejorar sus productos y servicios.

La semana anterior, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció en el Congreso de Estados Unidos, luego de que se revelara que Cambridge Analytica utilizó los datos de 87 millones de usuarios de la red social, la mayoría de ese país.

