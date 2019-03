Este es el peligro de ligar tu número telefónico con Facebook

Para mantener tu cuenta segura ante posibles hackeos, Facebook te pide ligar tu número telefónico con tu perfíl pero esto podría ser un peligro si no quieres que cualquier persona logre ubicarte fácilmente en la red social.

De acuerdo con Fayer Wayer, la verificación de dos factores (2FA) mantiene tu cuenta segura, aunque hay algo detrás de esto que no todo el mundo sabe (porque Facebook no suele avisarlo): la gente puede buscarte en la red social usando el número telefónico que agregues.

¡PONTE DARKS! ESTE ES EL TRUCO PARA CAMBIAR LOS COLORES DE MESSENGER

via GIPHY

Facebook usará tu teléfono para que te encuentren y no hay nada que puedas hacer al respecto

El problema no es que exista la posibilidad; sino que no te avisen y peor aún, no puedas desactivar esta opción. Cuando quieres activar la 2FA; tendrás que añadir tu número de teléfono obligadamente. Y aquí empiezan los problemas.

En Configuración, dentro de la sección de privacidad encontrarás algo al respecto. Ahí puedes decidir quiénes pueden encontrarte con tu teléfono: Todos (con o sin Facebook), amigos de amigos o sólo amigos. Son las únicas opciones, lo que significa que no puede ser desactivado 100%.

Facebook no ve ningún problema

For years Facebook claimed the adding a phone number for 2FA was only for security. Now it can be searched and there's no way to disable that. pic.twitter.com/zpYhuwADMS