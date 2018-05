"Facebook Dating"

Facebook competirá con Tinder, lanza nueva función de citas

Facebook tendrá una nueva función de citas que superará a Tinder, tratarán de crear relaciones reales, a largo plazo, y no sólo ligues

REDACCIÓN 02/05/2018 01:03 p.m.

Mark Zuckerberg, anuncio en la conferencia anual de desarrolladores de Facebook en San José, California, que Facebook entrará al mercado de citas al igual que Tinder (FOTO TOMADA DE WEB)

Citando el deseo de construir "relaciones significativas", Mark Zuckerberg anunció que Facebook lanzará una nueva función de citas. La red social más popular del mundo, ahora competirá con Tinder.

De acuerdo con El Comercio, el presidente ejecutivo de la gigante de redes sociales hizo el anuncio durante el primer día de la conferencia para desarrolladores de Facebook, F8, la cual se realiza en la ciudad de San José, California.

La nueva herramienta no buscará, facilitar los encuentros casuales sino ayudar a las personas a construir parejas estables por intermedio del propio Facebook.

Esto se tratará de crear relaciones reales, a largo plazo, y no sólo ligues, dijo Zuckerberg.

La función de citas, "Facebook Dating", que aún no tiene un nombre en español, según la empresa, se lanzará en los próximos meses, según Zuckerberg, que sigue enfatizando la misión de Facebook de acercar más al mundo.

El creador de Facebook señaló que de los 2.000 millones de usuarios de la red social, unos 200 se presentan como solteros.

Zuckerberg no explicó si este servicio sería de pago, pero hasta ahora la mayoría de las aplicaciones de la plataforma son gratuitas.

Facebook precisó paralelamente que los usuarios podrán crear por separado un "perfil de cita" distinto del perfil de su página de Facebook y que los compañeros potenciales serán recomendados en base a los datos de este segundo perfil.

