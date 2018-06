CRITICAN A FACEBOOK

Reclaman NYT y BBC a Facebook por catalogar notas como contenido político

Siete grupos editoriales enviaron una carta a Zuckerberg por la decisión de catalogar la promoción de artículos periodísticos como contenido político

12/06/2018

Facebook fue duramente criticado por medios de comunicación por su decisión de catalogar la promoción de artículos periodísticos como contenido político.

The New York Times, BBC y 21st Century Fox, son algunas de las editoriales de medios y organizaciones de radiodifusión, en más de 12 países, que enviaron este lunes una carta a Zuckerberg.

Critican la decisión de unir los anuncios que estas editoriales compran, para aumentar la exposición de sus artículos políticos, en una base de datos pública junto con la información publicitaria de candidatos políticos.

"Vemos su política como un paso más hacia la promoción de un discurso falso y peligroso que hace confusas las líneas entre los informes reales de los medios profesionales y la propaganda", señala la carta. "Promocionar nuestros productos, o suscripciones a nuestros productos, no está desvinculado de nuestro periodismo o de la libertad de prensa".

Ahora, debido a los cambios, cualquier anuncio que promueva contenido político, incluso artículos noticiosos sobre estos temas, se colocará en un archivo que incluye las identidades de quién paga los anuncios y la demografía de quién ve los anuncias hasta por siete años.

Esta situación dio inicio en Estados Unidos, sin embargo, la empresa de Mark Zuckerberg dijo que planea expandirlo a nivel mundial.

"Facebook debe reconocer el valor del periodismo creado por compañías independientes de medios noticiosos y respetar el papel fundamental del periodismo en apoyar a las sociedades en todo el mundo", dijo en un comunicado el titular de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, Michael Golden.

El mes pasado, la compañía había advertido sobre estos cambios, luego de haber sido criticada por el uso del sitio por parte de agentes rusos con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales de 2016.

Tras las críticas, Facebook dijo que trabajaría con las editoriales para crear una política que distinga el periodismo de lo político.

David Chavern, alto ejecutivo de News Media Alliance, ofreció el mes pasado un plan alternativo que eximiría del nuevo requisito a una "lista blanca" de las principales organizaciones noticiosas..

El grupo de Chavern organizó la coalición que envió la carta el lunes, que incluye a Digital Content Next, American Society of News Editors, European Publishers Council, The Association of Magazine Media (MPA), News Media Alliance, Society of Professional Journalists y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Bloomberg News es miembro de Digital Content Next.

El titular de asociaciones noticiosas de Facebook, Campbell Brown, respondió, en un correo obtenido por Bloomberg News, que la compañía "se tomará muy en serio sus sugerencias", pero dijo que la compañía tenía pensado pactar directo con las editoriales.

El congreso de los Estados Unidos ha puesto atención sobre este tema. Mark Warner, demócrata de Virginia, y Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, ambos senadores, presentaron la ley de anuncios honestos (Honest Ads Act) que busca someter a anuncios políticos en línea a reglas de divulgación similares a las que ahora rigen el contenido publicitario en otros medios, como son televisión y radio. La medida está apoyada por Facebook y Twitter.

La Comisión Federal Electoral también considera las reglamentaciones que requerirían exenciones de responsabilidad que identifiquen a los patrocinadores de anuncios digitales en línea, móviles y de otro tipo, ofreciendo reglas alternativas.

(Con información de El Financiero)

