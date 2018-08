Facebook e Instagram estrenan función para reducir el tiempo que pasas en redes sociales

REDACCIÓN 01/08/2018 07:17 p.m.

¿Te ha pasado que revisas tu Smartphone para contestar un mensaje y cuando miras la hora ya pasaron más de 15 minutos y tú sigues viendo memes? Bueno para evitar este problema, Facebook e Instagram estrenan una función para limitar tu tiempo en las redes sociales.

Las redes sociales Instagram y Facebook incorporarán a partir de ahora una serie de herramientas para que el usuario tenga un mayor control y administre el tiempo que dedica a su uso.

Las opciones nuevas son: un panel de actividad en el que aparece el tiempo que el usuario dedica cada día a la red social, una opción para delimitar el tiempo diario de uso -la aplicación envía un mensaje cuando se sobrepasa- y la posibilidad de limitar las notificaciones.

CÓMO ACTIVAR EL CONTROL DE TIEMPO EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Para activar las nuevas opciones para limitar el tiempo de actividad en las redes, dirígete a la página de configuración (o "Settings", en inglés) en cualquiera de las dos aplicaciones.

En Instagram, pulsa "Mi actividad"; y en Facebook, "Tiempo en Facebook".

En la parte superior, verás un gráfico que muestra tu tiempo promedio de permanencia en la aplicación. Debajo puedes configurar un recordatorio diario para recibir una alerta cuando hayas alcanzado la cantidad de tiempo que deseas emplear en la red por día.

También puedes pulsar "Configuración de notificación" para acceder a la nueva configuración de "Silenciar notificaciones push".

"Ayudando a las personas a ver el tiempo que pasan en nuestra aplicación también les ayudamos a tomar decisiones sobre cómo gestionar ese tiempo", explicó en un comunicado la directora de asuntos públicos de Facebook en España y Portugal, Natalia Basterrechea.

"Es nuestra responsabilidad hablar abiertamente sobre cómo el tiempo en Internet afecta a las personas y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Estas nuevas herramientas son un primer paso importante y nos comprometemos a seguir trabajando para fomentar comunidades seguras, amables y solidarias para todos", agregó.



Para el desarrollo de estas herramientas ambas redes sociales han trabajado organizaciones de salud mental y personas que han tenido algún tipo de experiencia personal con el suicidio.

Las nuevas herramientas son accesibles desde las páginas de configuración de las dos aplicaciones, en Instagram, en el apartado "Tu Actividad", y en Facebook, en "Tu Tiempo en Facebook".

Recientemente, Apple también anunció que el sistema operativo iOS 12 incluiría varias funciones para controlar el uso razonable de los dispositivos, que están diseñadas para evitar la dependencia o el abuso de los aparatos o para controlar el empleo que hacen de ellos los más pequeños.

Las funciones de la compañía de la manzana incluyen modos como "Do Not Disturb" (No molestar) o "Screen Time" (Tiempo de pantalla), que regula el tiempo máximo que puedes dedicar a una aplicación concreta.

