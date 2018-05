Mark Zuckerberg

Facebook hace pruebas del botón "No Me Gusta" y así se podría ver

El botón "No Me Gusta", sería un avance que muchos usuarios han pedido, hasta ahora la única forma de expresar desagrado era con el botón "Me Enoja"

REDACCIÓN 30/04/2018 07:43 p.m.

La nueva opción de Facebook podría ser útil para catalogar el contenido que es de poco interés para el usuario (FOTO TOMADA DE WEB)

Millones de usuarios de Facebook, llevan tiempo pidiendo a Mark Zuckerberg que creé el botón "No Me Gusta", para marcar las publicaciones de la red social que les desagradan; en vista de la petición, la compañía comenzó a probar dicha opción.

De acuerdo con Debate, el botón de "No Me Gusta", más allá que expresar desagrado, funcionará como una especie de filtro para que el usuario pueda catalogar mejor el contenido que no es de su interés en la plataforma.

Extraoficialmente se ha dado a conocer que el voto negativo estaría disponible únicamente para la sección de comentarios, y no para una publicación específica, según rumores recabados por Mashable.

El botón repercutiría directamente en la visibilidad de ese comentario, pues se iría desplazando hacia abajo del cajón, como una forma democrática de elegir cuáles son más relevantes.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX — BEN SLATER ?? (@iambenslater) 29 de abril de 2018

Facebook ha estado realizando pruebas con el nuevo botón y pocos usuarios de algunos países han tenido la oportunidad de probarlo.

La alternativa de expresar disgusto por cierto contenido ha tenido éxito en otros sitios como Reddit.

Upvote and downvote comments on Facebook, when did this happen? pic.twitter.com/q9F7OcJ4R3 — Carter (@cwsbbb) 29 de abril de 2018

El botón "No Me Gusta", sería un avance que muchos usuarios han pedido y que hasta ahora, la única opción de expresar una reacción negativa es con el botón "Me Enoja".

Estas pruebas son realizadas por la empresa como una forma de brindar a los usuarios más herramientas que les permitan manifestar sus emociones y preferencias.

nl

