El empleado de Facebook que esconde Mark Zuckerberg

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, no parece muy interesado en hablar de un empleado de la red social que trabajó muy de cerca en el caso Cambridge Analytica

El empleado clave de Facebook trabajó antes en Global Science Research, la firma contratada por Cambridge Analytica

Facebook y su CEO, Mark Zuckerberg, parece que esconden a un empleado clave en el caso Cambridge Analytica y el robo de información. Se trata de Joseph Chancellor, especialista en la interacción humano-computadora.

Joseph Chancellor es un empleado de Facebook de acuerdo con el sitio web de la red social, pero antes de obtener el empleo con Zuckerberg, Chancellor tuvo otro trabajo en el Reino Unido, donde fue director fundador de Global Science Research, la firma contratada por Cambridge Analytica, la firma de orientación de datos de la campaña Donald Trump, para recolectar datos de usuarios de Facebook para sus votantes.

Chancellor comenzó en GSR con Aleksandr Kogan, el profesor de psicología de Cambridge que construyó la aplicación "This is Your Digital Life", que fue utilizada para los datos del perfil raspado de 87 millones de usuarios de Facebook en nombre de Cambridge Analytica, según el registro de empresas del Reino Unido. Kogan y Chancellor fundaron GSR en mayo de 2014 y, solo semanas después, en junio de 2014, según informaron en el New York Times, el equipo aceptó un contrato por 800 mil dólares para construir la aplicación para Cambridge Analytica.

Si Facebook no conocía los antecedentes de Chancellor con Kogan, entonces la compañía debería investigar quién más entre sus filas tiene un historial de desvío inadecuado del usuario hacia empresas de consultoría política u otros clientes.

Incluso, si la red social de Mark Zuckerberg conocía el trabajo anterior de Chancellor y aún le permite trabajar allí, será un poco más difícil creer que Facebook realmente se preocupó por las posibles consecuencias de sus prácticas porosas y potencialmente dañinas de intercambio de datos.

