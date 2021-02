Facebook destapa campaña para influir en las próximas elecciones de EU

Facebook destapó este martes continuos y “sofisticados” intentos de influir en las elecciones legislativas (conocidas como de mitad de mandato) de Estados Unidos del próximo noviembre a través del empleo de perfiles y páginas falsas en la red social, según anunció un portavoz de la compañía.

La compañía de Mark Zuckerberg informó a los medios que eliminó 32 cuentas de Facebook e Instagram, a los que llamó “agentes malos”, porque estaban involucradas en un “comportamiento coordinado” de desinformación.

“Este tipo de comportamiento no está permitido en Facebook porque no queremos que la gente o las organizaciones creen redes de cuentas que engañen a otros sobre quiénes son o lo que están haciendo”, dijo la empresa en un comunicado de prensa.

Facebook no descarta que pueda Rusia esté detrás de la campaña de desinformación

La plataforma todavía no se aventura a vincular la operación de desinformación e injerencia con algún gobierno extranjero u organización en particular, pero sospecha que pueden haber conexiones con Rusia. La red social dice que ha encontrado algunas conexiones entre las cuentas que eliminó y las cuentas conectadas a la Agencia de Investigación de Internet de Rusia que ya eliminó en su momento, an tes y después de que se celebrasen las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre de 2016.

La página más antigua del total de perfiles eliminados se creó en marzo de 2017, mientras que la más reciente fue en mayo de 2018. Facebook dice que más de 290.000 cuentas siguieron al menos una de estas páginas falsas, siendo unas tal “Aztlan Warriors”, “Black Elevation”, “Mindful Being” y “Resisters” las más seguidas. En total, publicaron unos 9.500 mensajes y se gastaron 11.000 dólares en cerca de 200 anuncios.

La compañía de Mark Zuckerberg afirmó que planea dar más información sobre los esfuerzos que está llevando a cabo la empresa, con la colaboración del gobierno de EE.UU., para comprender y detener la campaña de injerencia.

La red social fundada por Mark Zuckerberg se vio en el centro de la polémica en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016 por el uso de su plataforma para difundir bulos y noticias falsas para influir en los resultados. De ahí que ahora quiera evitar que se repita el desastre el próximo otoño, cuando se celebran los comicios para elegir a los representantes en la Cámara de Representantes y el Senado.