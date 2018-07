Facebook abre oficinas en China para evitar censura

REDACCIÓN 24/07/2018 05:08 p.m.

Facebook ha establecido una empresa filial en China con un capital registrado de 30 millones de dólares, según Reuters. La empresa se llama Facebook Technology (Hangzhou) Limited, está registrada en la ciudad de Hangzhou, y tiene previsto desarrollar tecnología de redes, consultorías de inversión y planificación de marketing.

Con este movimiento, la red social da a entender que podría estar tratando de aumentar su presencia en el mercado chino para intentar de alguna manera saltarse sus bloqueos, ya que ninguno de sus servicios es accesible desde China. Con este movimiento Facebook se uniría a empresas que, como Apple o Google, también han claudicado ante el gobierno de Xin Jinping realizando concesiones para poder operar en el país.

Los internautas tienen que lidiar con el Gran Cortafuegos, oficialmente llamado Proyecto Escudo Dorado, con el que espía sus actividades y bloquea el acceso a casi cualquier página extranjera que pueda atentar contra el hermetismo y la cibersoberanía del país. De hecho, el año pasado se empezaron a bloquear incluso las VPN.

LEA TAMBIEN Lanza Trump 'guerra total' comercial contra China Donald Trump , se mostró dispuesto a aplicar nuevos aranceles a todas las importaciones procedentes de China. Además los acusó de manipular sus divisas

La posición del gobierno chino es clara, o cumples con sus exigencias o no puedes entrar en su mercado. Ante esta situación, empresas como Google han abierto laboratorios de I+D en China para poder operar allí, y otras como Apple están teniendo que censurar contenidos y aplicaciones en su App Store para poder seguir vendiendo sus móviles. Otras empresas como Microsoft también han sido acusadas de censurar contenidos para complacer al gobierno del país asiático.

De momento Facebook está guardando silencio respecto a este movimiento, y de su subsidiaria no hemos sabido nada hasta que su información ha sido publicada por el Sistema de Publicidad de Información de Crédito Empresarial Nacional de China. Sobre ella sólo sabemos las áreas en las que pretende operar y que no hay más empresas accionistas, por lo que no sabemos hasta qué punto será efectiva la estrategia de su creación para levantar el desbloqueo de sus otros servicios.

China es demasiado importante para no claudicar

Facebook tiene una gran cantidad de aplicaciones, pero todas ellas han ido cayendo una a una bajo el Gran Cortafuegos. Instagram, por ejemplo, cayó hace unos años, y en 2017 le tocó el turno a la mensajería instantánea más popular del planeta. WhatsApp fue censurada, cayendo el último bastión de defensa de un Zuckerberg que llegó a aprender mandarín y a viajar a China para relajar las relaciones entre su empresa y el gobierno oriental.

Pese a bloqueo, Facebook recibe ganancias chinas

Pero en cuanto a números se refiere China es el segundo mercado mundial más importante de Facebook tras Estados Unidos para su negocio publicitario. Incluso a pesar del bloqueo, cerca del 10% de los beneficios globales de la red social vienen de allí, lo que suponen alrededor de 5.000 millones de dólares. Simplemente China es demasiado importante como para no esforzarse al máximo en intentar ganar presencia y conseguir que sus servicios sean permitidos.

Según el analista Brian Wieser, el autor del informe que calculaba esos beneficios, los anunciantes chinos que generaron ese dinero no buscaban necesariamente a usuarios del mismo país, sino a los de otros países. Entre 1.000 y 1.500 millones de estos 5.000 provienen de desarrolladores de aplicaciones, y otra gran cantidad de páginas de comercio electrónico y fabricantes de teléfonos móviles que quieren clientes en todo el mundo.

Además, con la guerra arancelaria de Trump contra China la situación se está recrudeciendo en las últimas semanas, razón de más para que Facebook haga algún tipo de gesto para ganarse la confianza del gobierno chino.

Zuckerberg y la polémica china

Zuckerberg, de hecho, ya tuvo su dosis de polémica relacionada con China a principios del mes pasado, cuando Facebook confirmó que compartió datos con al menos cuatro compañías de aquel país. Una de las empresas era Huawei, directamente señaladas por la inteligencia estadounidense, que llegó a desaconsejar la compra de sus productos a los ciudadanos por temor a potenciales prácticas de espionaje y robo de información.

No obstante, según BBC, Facebook ha rechazado que esta situación haya supuesto una violación de las promesas de privacidad que le hizo a sus usuarios y a un regulador estadounidense. De hecho, señalaron en un comunicado que el acceso a los datos estaba controlados desde el principio, y que los acuerdos contemplaban el compromiso de usar la información con el único propósito de recrear una experiencia similar a la de Facebook.