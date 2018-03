INTENTAN RESANAR ERROR

Facebook añade "menú de atajos" para comodidad de sus usuarios

REDACCIÓN 28/03/2018 10:32 a.m.

La red social añadirá nuevas herramientas. (Foto tomada de la web).

Tras la polémica por la privacidad de los datos que "alberga" Facebook. Este miércoles se anunció una serie de cambios para dar a sus usuarios un mayor control sobre sus datos.

Cabe destacar que dicho escándalo restó más de 100 mil millones de dólares de valor de mercado a la compañía.

¿Por qué comenzó la problemática?

La red social se enfrenta a una ola de indignación global después de que el 17 de marzo se revelara que datos de 50 millones de usuarios fueron recopilados de manera inapropiada. La molestia se debe a que, después de una investigación, se determinó que la información influyó en los votantes estadounidenses y británicos para su voto en las urnas.

"La última semana demostró que tenemos mucho trabajo por delante para hacer cumplir nuestras políticas y para ayudar a que la gente entienda cómo funciona Facebook y las opciones que tienen sobre sus datos", redactaron en un blog Erin Egan, vicepresidenta y jefa de privacidad, y Ashlie Beringer, vicepresidenta y viceconsejera general de la empresa.

"Así que, además de los anuncios de Mark (Zuckerberg, presidente ejecutivo de la firma) de la semana pasada daremos pasos adicionales en las próximas semanas para que la gente tenga más control sobre su privacidad", señaló.

Se conjuntan

Las medidas llegan antes de una importante Ley de Protección de Datos que aprobará la Unión Europea en mayo.

Por ello, lo nuevo es que la red social añadirá un nuevo menú de Atajos a la Privacidad que permitirá a usuarios de todo el mundo revisar sus publicaciones y borrarlas.

Asimismo, herramientas que podrán descargar sus datos y trasladarlos a otro servicio.

"Uno puede revisar lo que ha compartido y borrarlo si quiere. Esto incluye publicaciones que has compartido o a las que has reaccionado, peticiones de amistades que has enviado y cosas que has buscado en Facebook", escribieron Egan y Beringer.

Las secuelas

Cabe destacar que las acciones de Facebook perdieron casi un 18% desde el 17 de marzo, al darse a conocer que la consultora política británica Cambridge Analytica, contratada por la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, accedió de manera inapropiada a datos de usuarios.

