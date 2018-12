Desastres taquilleros: Los mayores fracasos cinematográficos de Hollywood

REDACCIÓN 01/12/2018 07:07 p.m.

En la historia del cine encontramos muchos ejemplos de películas que contaron con un gran presupuesto y no consiguieron recuperar la inversión con la venta de entradas, convirtiéndose en los mayores fracasos cinematográficos de Hollywood.

En estas producciones participan actores de gran renombre, sin embargo, no han tenido el impacto que se esperaba en la audiencia. Con presupuestos que van desde los 54 millones de dólares, terminando en desastres taquilleros con una recaudación que apenas superó los 400 mil dólares.

Lo que hemos visto es que solo el tiempo ese juez supremo que da y quita razones, puede constatar que una película se ha convertido en un clásico del cine, esto ha pasado con varias cintas que ahora cuentan con el estatus de títulos legendarios dentro del séptimo arte que, en su momento, pasaron con más pena que gloria por la cartelera. Historias protagonizadas por algunos de los pesos pesados de Hollywood, desde Robert De Niro hasta Harrison Ford, y que dirigieron algunos de los cineastas más reconocidos como Martin Scorsese, David Fincher o incluso Orson Welles, pero que el público de su época no quiso o no supo apreciar causando, en algunos casos, sonoros batacazos taquilleros.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CINTAS QUE PASARON DESAPERCIBIDAS EN LA TAQUILLA Y AHORA VARIAS DE ELLAS SON CONSIDERADAS COMO VERDADERAS JOYAS DEL SÉPTIMO ARTE:

CIUDADANO KANE (1941)

La película del mítico Orson Welles que lidera prácticamente todos los rankings de mejores obras cinematográficas de la historia, fracasó en su estreno en 1946. La productora encargada del proyecto -la mítica RKO pictures- perdió 160.000 de dólares con Ciudadano Kane. Una cifra que quizás no resulte escandalosa hoy en día, pero que en la década de los cuarenta era una fortuna.

La polémica persiguió a el filme desde el principio. Los rumores que apuntaban a que se basaba en la vida del gigante de la comunicación William Randolph Hearst, y la tajante reacción de este sólo confirmó que los rumores eran ciertos: Hearst Communications eliminó y prohibió toda mención de la cinta en sus distintos medios. Algo que probablemente influyó decisivamente en la desastrosa recaudación de Ciudadano Kane en taquilla, que apenas alcanzó el millón y medio de dólares.

CADENA PERPETUA (1994)

A pesar de que estuvo nominada a mejor película en 1994 junto a Pulp Fiction y Forrest Gump, este drama carcelario protagonizado por Tim Robbins y Morgan Freeman solamente logró 28 millones de dólares en taquilla, superando por muy poco el presupuesto de la cinta que fue de 25 millones de dólares.

Una película de la que se esperaba mucho más en taquilla, teniendo en cuenta que su director Frank Darabont adaptó la exitosa novela corta de Stephen King 'Rita Hayworth and Shawshank Redemption' (Rita Hayworth y la redención de Shawshank). Además de contar con Robbins y Freeman, Frank Darabont (La milla verde, La niebla) fue el encargado del libreto de la cinta y nominado al Oscar por mejor guión adaptado por su trabajo en la cinta.

BLADE RUNNER (1982)

Esta película de culto que marcaría un antes y después en el mundo de la ciencia ficción también fracasó estrepitosamente en taquilla con menos de 33 millones de dólares. Ridley Scott, maestro del género, esperaba arrasar con esta innovadora cinta que contaba con el ya popular Harrison Ford (había rodado dos películas de Star Wars y una de Indiana Jones) como protagonista.

Esta vez, la culpa la tuvo Steven Spielberg. O más bien el encantador extraterrestre E. T que consiguió acaparar la atención de los espectadores por completo. Eso sí, los runners y sus épicas aventuras no fueron los únicos que quedaron eclipsados: en ese mismo mes se estrenaron Star Trek II: La ira de Khan, Mad Max 2: El guerrero de la carretera y TRON. Probablemente demasiada ciencia ficción para un público desbordado.

TORO SALVAJE (1980)

En 1980 ni siquiera el combo formado por Robert De Niro y Martin Scorsese pudo con Rocky. Toro Salvaje, una de las mejores películas deportivas, no llegó a alcanzar los 24 millones en la taquilla estadounidense. Y es que la competencia de Sylvester Stallone junto a una mala campaña publicitaria propiciaron que la cinta -que de por sí no tenía nada de mainstream- no atrajera al público.

Años después, Scorsese confesó que no lamentaba haber arriesgado con un drama poco convencional. Toro Salvaje -basada en hechos reales- retrata la vida de Jake LaMotta, un boxeador con una personalidad autodestructiva que le llevará a lo más alto del ring pero que amenaza con acabar con su vida personal.

EL MAGO DE OZ (1939)

Dorothy se adelantó a su época en una de las películas más innovadoras de la historia en aquel 1939. Con un presupuesto de casi tres millones de dólares, El mago de Oz alcanzó esa cifra en la taquilla por los pelos. En esta ocasión, la mítica productora Metro Goldwyn Mayer abusó del 'escapismo' a la vez que dentro del marco de la fantasía se exploraban los deseos y temores más profundos de una sociedad derrotada. Una combinación poco exitosa en su estreno que requirió de un presupuesto que se convirtió en el más elevado de la casa MGM hasta ese momento.

La audiencia de la época se inclinó por el intenso romance entre Escarlata O'Hara -interpetada por Vivien Leigh- y Rhett Butler -al que dió vida Clark Gable- en el famoso drama histórico Lo que el viento se llevó.

BRAZIL (1985)

La historia sobre el burócrata Sam Lowry (Jonathan Pryce) trata de corregir un error administrativo en un futuro distópico y se convierte en enemigo del Estado, resultó demasiado enmarañada para el público. A pesar de contar también con el genial Robert de Niro bajo las órdenes de Terry Gilliam, esta película solo recaudó 9 millones en su estreno con un presupuesto de 15 millones, por lo que el fracaso fue estrepitoso.

Aunque la compleja visión de Gilliam no fue el único problema al que se enfrentó Brazil: El color púrpura de Steven Spielberg se estrenó ese mismo fin de semana, así como el largometraje que recibiría siete Oscars Memorias de África. Está claro que nada ni nadie puede competir contra la legendaria Meryl Streep.

¡QUÉ BELLO ES VIVIR! (1946)

Parece impensable que este clásico que creó Frank Capra perdiera una cifra que hoy en día equivaldría a 7 millones de dólares. Y es que en su estreno ¡Qué bello es vivir! hizo frente a una crítica devastadora que incluso tachó al filme de fomentar el comunismo por desacreditar a los banqueros de la época.

Con los años, sin embargo, este drama familiar protagonizado por James Stewart, Thomas Mitchell, Donna Reed y Lionel Barrymore ha conseguido coronarse como una película imprescindible para cualquier cinéfilo.

EL CLUB DE LA PELEA (1999)

Muchos estarán realmente sorprendidos de encontrar este título en la lista, pero no es ningún error. David Fincher empleó 63 millones de dólares en la producción El club de la pelea, que con una recaudación de 101 millones de dólares no alcanzó las expectativas que Fox puso en el filme, elevado ahora a la categoría de película de culto.

Un reparto de lujo formado por Edward Norton, Brad Pitt, Meat Loaf y Helena Bonham Carter que un guión aún mejor basado en la novela homónima de Chuck Palahniuk no consiguieron arrasar en la taquilla. Tampoco ayudó que la actriz Rosie O'Donnell reventara el crucial final de la cinta durante una entrevista en directo.

UN MUNDO DE FANTASÍA (1971)

El Willy Wonka original que interpretó Gene Wilder no causó sensación entre sus contemporáneos. Y es que esta mítica película recaudó el equivalente a 4 millones de dólares en su momento, pero que con una inversión de 3 millones supuso un descalabro total para Paramount en 1971. Hubo que esperar al 2005 para que el Willy Wonka que interpretó Johnny Depp arrasara con Charlie y la fábrica de chocolate, la adaptación más reciente de la novela de Roald Dahl.

HIJOS DE LOS HOMBRES (2006)

El último puesto es para el drama de ciencia ficción que traslada al espectador al 2027, donde la humanidad se encuentra al borde de la extinción. Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón, alcanzó la cifra de 70 millones en su recaudación en taquilla. Una cifra bastante baja considerando que la película le costó 76 millones a la productora.

Su estreno en navidades -teniendo en cuenta el tono catastrófico de la cinta- no ayudó en absoluto a su causa, a pesar de contar con actores tan aclamados como Clive Owen, Julianne Moore o Michael Caine.





