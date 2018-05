Espectáculos

El oscuro pasado de Luis Miguel casi lo lleva a matar a una fan en Acapulco

El quinto capitulo de la serie biográfica de Luis Miguel reveló uno de las etapas más duras del cantante

REDACCIÓN 21/05/2018 11:05 a.m.

A continuación te presentamos a La Chica del Bikini Azul, que apareció en el quinto capitulo de la serie de Luis Miguel. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El día de ayer se estrenó el quinto capítulo de la serie de Luis Miguel, donde nos dejó con una nueva incógnita ¿quién es Fabiola, la chica del bikini azul?

En la historia nos la presentan como una fan, la cual sufrió un accidente junto con el Sol en Acapulco, de acuerdo a Publimetro.

El percance se ocasiona después de que el cantante jugara a los arrancones con el personaje de Roberto Palazuelos.

El porsche de Luis Miguel termina en el agua, afortunadamente él y la mujer salen ilesos. El portal Quién.com buscó a Roberto Palazuelos, par aclarara si ese accidente sucedió o no en realidad, sin embargo el llamado "Diamante Negro" contestó: "Ya no voy a dar entrevistas de esto ni aclarar nada. Ya no quiero escandalitos. Yo estoy en Italia".

Pero la pregunta es ¿quién es Fabiola?

Fabiola es interpretada por Catherine López, actriz y modelo mexicana que ha participado en producciones de TV Azteca.

Además tendremos oportunidad de verla en el próximo capítulo titulado, "Mamá, mamá".

En su Instagram podemos encontrar diversas fotos de ella en bikini.

Tu cuerpo me llama ...... Una publicación compartida de catherinelopez (@catherinelopezoff) el 25 Mar, 2018 a las 7:24 PDT

