Ex integrantes de Uff!, lamentaron la muerte de Fabio Melanitto y dieron declaraciones

REDACCIÓN 16/08/2018 02:26 p.m.

Después de que nos enteráramos de la noticia del asesinato de Fabio Melanitto, ex integrante del grupo venezolano Uff!, sus ex compañeros no dudaron en expresar su consternación al respecto mediante sus cuentas de redes sociales oficiales.

A través de su cuenta de Twitter, Rawy Mattar Kmeir señaló afligido: "No puedo con tanto dolor. QEPD hermano, tu partida se lleva gran parte de mi corazón. ???? @fabiomelanitto A toda la familia Melanitto Aterratto mis más sinceras palabras de condolencias. Comparto su dolor."

A través de la misma red social, Alexander Da Silva manifestó: "Aún no puedo creerlo... QEPD Hermano Fabio Melanitto."

No puedo con tanto dolor. QEPD hermano, tu partida se lleva gran parte de mi corazón. ???? @fabiomelanitto



A toda la familia Melanitto Aterratto mis más sinceras palabras de condolencias. Comparto su dolor. pic.twitter.com/FQj50pmPJp — Rawy Mattar Kmeir (@rawymattark) 16 de agosto de 2018

Sin embargo, el que se mostró más consternado por el hecho fue José Luis Graterol, quien en su cuenta de Instagram dejó varios mensajes, el primero en sus historias de Instagram que dice: "A partir de hoy no existirá una canción que no e recuerde a ti... te amo infinito hermano del alma".

THALÍA RECIBE FUERTES CRÍTICAS POR MOSTRAR EL REGALO DE SU EX NOVIO FAMOSO

Aún no puedo creerlo... QEPD Hermano Fabio Melanitto. — Alexander Da Silva (@SoyAlexDaSilva) 16 de agosto de 2018

Asimismo, junto a una foto donde se le ve con Fabio comentó: "Si tú supieras cuánto te amo... al mundo quisiera gritarlo ?? No compartimos la sangre, ¡pero eres y siempre serás mi amigo, confidente y mi hermano adorado! ¡¡Siempre estarás presente en mis días y nunca olvidaré tu inocencia y tú locura!! ¡¡Hoy el cielo está de fiesta!! Te amo papito. Con todo mi corazón ?? no te extrañaré porque siempre estarás a mi lado...".

Previo a esto, José Luis solicitó respeto a los familiares de Melanitto y suplicó: "Por respeto les pido que no pregunten más hasta que las personas más importantes de su vida estén enteradas del tema. Mañana les prometo comentarles todo. ??".

Fue en 1998 cuando Fabio y sus colegas cobraron fama internacional al colocar en los primeros lugares de popularidad el sencillo ´Brujería´, y luego de que en 2004 anunciaran su retiro, hace menos de un mes los artistas habían anunciado su regreso a los escenarios.

auc

LEA TAMBIEN Así fue como Aretha Franklin se ganó el título de "Reina del Soul" La "Reina del Soul", Aretha Franklin, fue una cantante profesional desde finales de la adolescencia y una superestrella en sus veintes

LEA TAMBIEN Así reaccionó Ivonne Montero al enterarse de la muerte de ex esposo Fabio Melanitto La ex esposa de Fabio Melanitto, Ivonne Montero se entero de la muerte del ex integrante de Uff! por una llamada telefónica y esta fue su reacción