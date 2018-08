Periodista asegura que el asesinato de Fabio Melanitto fue por venganza

REDACCIÓN 16/08/2018 06:38 p.m.

Ayer se informó sobre el asesinato de Fabio Melanitto, ex integrante de la de la boy band Uff!, las primeras versiones de los hechos indicaban que se trató de un intento de asalto, sin embargo, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, indicó en el programa "Sale el Sol", que pudo haberse tratado de una venganza.

De acuerdo con Publimetro, la conductora dijo que el ataque podría estar relacionado con la actual pareja de Melanitto.

Las primeras noticias apuntaban a que le habían querido robar la moto, lo cual no fue cierto porque la moto estaba junto a su cuerpo. A través de varias personas supimos que andaba con una chica desde hace dos semanas y esta chica trabajaba en un restaurante pero tenía una pareja. No saben si por ahí pudo venir el asunto porque a la chica cuando llegan a discutir con él la dejan ir y dejan que se vaya y le pegan cuatro tiros, dijo la conductora.

Alvarado agregó: "Fue una venganza, definitivamente fue una venganza por andar con la mujer no adecuada", sentenció Alvarado.

La Procuraduría capitalina informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y también que entró en contacto con la embajada de Venezuela para iniciar los trámites correspondientes.

