Sergio Ramos no será castigado por actos contra Karius y Salah

El árbitro no vio el codazo a la cara de Karius.

La UEFA anunció que no emprenderá castigos contra el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, quien en la Final de la Champions League le dio un codazo en la cara a Loris Karius, portero del Liverpool, acción que el árbitro no vio y por ende, no fue sancionado en ese momento.

El organismo que rige el futbol europeo anunció que la normativa disciplinaria que permite abrir un casos de conducta peligrosa no vista por los árbitros “no aplica en este caso”.

Ramos le propinó un codazo a Karius en la cara en un incidente en el que no disputaban el balón y cuando el partido estaba 0-0, dos minutos antes de que Karim Benzema marcara el primer tanto del partido luego de un grave error del arquero.

Las repeticiones de televisión también mostraron a Ramos cuando era empujado hacia Karius por el defensor del LIVERPOOL Virgil van Dijk.

La UEFA aseguró que “no ha habido ninguna otra protesta”. Los aficionados del Liverpool y de Egipto siguen indignados con Sergio Ramos por creer que el defensa madridista lesionó “intensionalmente” al egipcio Mohamed Salah, quien tuvo que retirarse al minuto 30 con molestias en el hombro. Incluso un abogado egipcio ha interpuesto una demanda contra el español por la lesión de Salah.

