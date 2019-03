Aseguran que corrieron a Fabián Lavalle de "La Cuchara" por tener sexo en la oficina

REDACCIÓN 26/03/2019 11:14 a.m.

Todos recordamos el escándalo protagonizado por Fabián Lavalle que provocó su ausencia de la televisión, pero recientemente el medio TV Notas un miembro del staff de "La Cuchara'" aseguró que cacharon al comunicador teniendo sexo oral con un "chavito" de 22 años.

Recordemos que en 2015 y luego de varios años desaparecido, Fabián Lavalle regresó a la televisión con un programa de espectáculos llamado "La cuchara", sin embargo, hace apenas unos meses fue despedido inesperadamente.

Después de su salida se dijeron muchas cosas al respecto, pero una persona que trabaja en la producción del programa reveló el porqué de la salida de Lavalle.

Fue una decisión repentina y tajante, pero la neta es que se lo tenía bien ganado, dijo.

Al cuestionar su respuesta la fuente de TVNotas aseguró que "Fabián es un hombre muy complicado para trabajar, bastante pedero. Pero tal parece que no aprendió nada de todo lo que le ha pasado en la vida y, mira ahora, ya se quedó sin trabajo".

También reveló que le hizo la vida imposible a todos, que el programa no alcanzaba ni un punto de rating, "pero el gu¨%& se daba unos aires de grandeza: persona que llegaba a conducir, persona que no le parecía o que, según él, no servía, aunque eso no fue lo peor; hubo chismes muchísimo más fuertes que, junto con su comportamiento, terminaron por sepultarlo".

COMPARAN A CYNTHIA RODRÍGUEZ CON YANET GARCÍA EN DIMINUTO BIKINI

Narró que los dueños del canal se enteraron de que desde hace seis meses el conductor mantenía una relación a escondidas con alguien del staff, un chavito de 22 años, al que además le pagaba 500 pesos por cada encuentro sexual que sostenían.

Cuando le preguntaron cómo fue que se enterraron los dueños reveló que, "este chavo y Fabián se daban tremendos encerrones en el camerino del conductor. Al principio de su relación eran súper discretos y casi nadie, o más bien, nadie sospechaba que había algo entre ellos, pero después de un rato se volvieron muy evidentes".

Porque Fabián empezó a llegar mucho más temprano que de costumbre y mandaba llamar a este cuate, con el pretexto de checar cosas del vestuario con él; luego se encerraban por horas y después salían los dos, primero Fabián y luego el otro, pero de manera descarada.

La fuente de TVNotas expresó que no sabén bien que hacían en el camerino de Fabián Lavalle pero, "No creo que se encerraran a platicar. Varios compañeros nos llegaron a decir que cuando pasaban por el camerino de Fabián se escuchaban unos ruidos bien extraños, como si fueran de placer; incluso, una vez decidieron entrar y los sorprendieron a los dos juntos en el baño, mientras Fabián le daba unos guagu¨is (sexo oral) al joven".

Porque Fabián empezó a llegar mucho más temprano que de costumbre y mandaba llamar a este cuate, con el pretexto de checar cosas del vestuario con él; luego se encerraban por horas y después salían los dos, primero Fabián y luego el otro, pero de manera descarada.

auc

LEA TAMBIEN Celia Lora muestra su lado más perverso en estas fotos La famosa hija de Alex Lora cada vez deja menos a la imaginación en sus redes sociales