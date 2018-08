Perseidas 2018: cómo y dónde ver la lluvia de estrellas más espectacular del año

La noche de hoy se podrá ver la lluvia de meteoros conocida como "Perseidas", este evento astronómico es visible en todo el hemisferio norte, por lo que se podrá observar en México.

Esta noche será el momento perfecto para disfrutar de este fenómeno, hasta el 15 de agosto, entre las 21:30 y 23:00 horas

Las perseidas, también denominadas lágrimas de San Lorenzo, pueden superar velocidades de 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad, llegar a los 200 destellos por hora.

¿Cómo puedo verlas?

Es importante tener un cielo oscuro y limpio para poder observarlas sin la necesidad de ningún instrumento.

Debemos aclarar que para poder ver esta popular "lluvia de estrellas", basta cualquier lugar con tal de que proporcione un cielo oscuro.

Aunque las "Perseidas" parecen venir de la constelación de Perseo, se pueden ver en cualquier parte del cielo. Dirige la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza antes de su ocaso, aunque indica que lo más cómodo es sentarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

¿Dónde verlas?

Si no te es posible verlas directo al cielo, podrás ser parte de este evento gracias a las transmisiones en vivo. La primera que hallarás es directo en Facebook, la otra desde Youtube.

Taking photographs of a meteor shower can be an exercise in patience...but hopefully these 10 tips will help you capture a stunning shot! Your next opportunity to put these tips to the test comes during the peak of the Perseid meteors tonight: https://t.co/FJgYTMcJRT pic.twitter.com/P3km4fpfCj