Extorsiones en Polanco, sin carpeta de investigación

No existe ninguna carpeta de investigación abierta hasta el momento por extorsiones a restauranteros en la zona de Polanco. La Procuraduría General de Justicia y el Consejo Ciudadano, señalaron que estas presuntas extorsiones sólo han sido verbales.

Para que se levante una carpeta de investigación debe haber una parte acusada, situación que no hay hasta el momento, explicó Francisco Fernández, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Se hace una denuncia de hechos, pero no puede haber una denuncia como tal si no hay una persona específica (acusada), si no la hay no se inicia un proceso. La denuncia de hechos se dio por estas acciones (extorsión), desgraciadamente se ha vuelto más famoso el tema de Polanco, sin embargo también hay en otras zonas”, indicó.

También explicó que el delito no es generalizado y que sólo se ha dado en algunos restaurantes de la zona y casi siempre son los que ofrecen servicio nocturno y en donde los comensales acuden a tomar y comer.

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció que el Consejo Ciudadano se reunirán con representantes de los restaurantes, bares y discotecas para abordar el tema de las extorsiones en establecimientos.

“Ahora nos han referido que en Polanco, Roma y Condesa hay personas que se presentan refiriendo que son parte de una organización criminal y que pretenden cobrar una especie de cuota semanal, quincenal o mensual por generarles lo que ellos llaman seguridad. Y esa seguridad es que no sean ellos agredidos ni sus clientes, ni sus trabajadores, ni sus negocios. Ante ello lo que yo tengo que hacer, además de desplegar toda la fuerza de policía y de Procuraduría General de Justicia, es buscar un interlocutor que sea válido y que les genere confianza”, expuso.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a mayo se han presentado 220 casos de extorsión en la Ciudad de México.

