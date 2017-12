HABLA EL ABOGADO

Ven intento de extorsión detrás de ataques a firma ESP

Insistieron en que en el supuesto maltrato a mujeres en las operaciones de la empresa no hay denuncias legales

REDACCIÓN 15/12/2017 03:49 p.m.

Los recientes señalamientos sobre vinculaciones con prácticas irregulares de la empresa Executive Success Programs (ESP), que en México dirige Emiliano Salinas Occelli, podrían ser resultado de un acto de extorsión contra directivos de la firma, así lo señaló el abogado penalista, Diego Ruíz.

Ruíz señaló en un comunicado que un grupo de ex colaboradores de ESP, algunos de ellos ciudadanos norteamericanos, fueron ya denunciados por el mencionado delito ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que buscaron obtener beneficios económicos a cambio de no revelar información sensible y de negocios tanto de la compañía como de sus clientes.

Como resultado de la denuncia, y con base en el Artículo 137 del Código de Procedimientos Penales de la CDMX, el Ministerio Público, Fernando José Gómez, emitió el pasado 11 de octubre de 2017 medidas precautorias contra los denunciados, a fin de que se abstengan de reincidir en prácticas que afecten al denunciante durante el proceso de investigación judicial.

El abogado de ESP añadió incluso que hay también una acusación contra el ciudadano mexicano Antonio Zarattini Aceves, señalado también por testimonios ante la autoridad como cómplice del delito de extorsión y responsable de probables violaciones adicionales a la Ley de Propiedad Industrial y de Competencia Económica.

"Estamos hablando de que Zarattini Aceves, además de que existen elementos para asegurar que se encuentra vinculado con el grupo acusado de extorsión, sustrajo información correspondiente a los clientes de la empresa y la empleó para cometer actos de sabotaje; situación que representa también violaciones a la legislación en materia de Protección de Datos y de Competencia Económica", comentó el jurista.

Respecto a los señalamientos sobre el maltrato a mujeres en las operaciones de ESP, el representante legal dijo no tener conocimiento de la existencia de investigación o denuncia legal alguna contra la empresa.

En este mismo sentido, asegura que su representada ha rechazado categóricamente las mencionadas versiones y ha incluso reiterado su compromiso con el respeto a la integridad física, a los derechos humanos y a las creencias de sus clientes.

