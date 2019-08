Exsubsecretario financiero de SEPH aportará perito contable en su proceso penal

PACHUCA.- El ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo P.M., acusado de peculado, presentará como medio de prueba a un perito contable durante su juicio oral, toda vez que se le acusa de distraer 126 millones 871 mil 653 pesos de la administración pública.

El abogado del imputado, Francisco Áureo Acevedo Castro, indicó que durante este juicio no ofrecerá "defensa pasiva"; es decir, no sólo se adherirá a las pruebas que presente el Ministerio Público en contra del ex subsecretario de la SEPH, ya que aportará pruebas periciales que auxilien a su cliente.

Lo anterior, para emitir un análisis sobre el presupuesto de egresos, ingresos y los recursos por 8 mil 681 millones 456 mil 680 pesos que Hidalgo recibió del fondo federal de Aportación para la Educación Básica (FAEB).

Para este jueves se tenia prevista la audiencia intermedia del ex subsecretario de Finanzas de la SEPH; sin embargo, fue aplazada para la segunda semana de septiembre a petición de su defensa "para preparar el caso", toda vez que el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el "descubrimiento probatorio a cargo de la defensa" consiste en ofrecer las pruebas que pretendan llevar a la etapa de juicio oral.

Cabe recordar que el ex subsecretario de finanzas de Educación Pública está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, acusado de peculado en tres causas diversas que en su conjunto suman más de 686 millones de pesos distraídos de la administración pública de Hidalgo, durante el pasado sexenio.

Sin embargo, la audiencia intermedia de Pablo P.M. programada para septiembre será de la causa 355/2016, mediante la cual se le acusa de distraer más de 126 millones de pesos que cometió en coautoría con el ex director de finanzas de la SEPH, José Antonio T.D., persona que ya fue declarada culpable el pasado viernes 16 de agosto.

