Cristiano Ronaldo sale expulsado y entre lágrimas en su debut en Champions League con la Juve

REDACCIÓN 19/09/2018 02:33 p.m.

La expectativa rodeaba a Cristiano Ronaldo y a la Juventus por el debut del luso con su nuevo equipo en la Champions League.

Sin embargo, al minuto 29, CR7 fue expulsado del campo luego de una agresión sobre Murillo lo que provocó que el portugués saliera llorando de coraje.

Una acción en el área del Valencia terminó con la expulsión de Cristiano Ronaldo. El árbitro alemán Felix Brych castigó con roja directa un incidente entre el portugués y Jeison Murillo en el minuto 30. De nada sirvieron las protestas de todos los futbolistas de la Juventus, ya que el astro de Madeira se marchó del césped con lágrimas en los ojos.

Acaban de Expulsar a Cristiano Ronaldo ?? pic.twitter.com/hTnSyBN33R — estrada.flores.andres@gmail.com (@AlessandroAFE) 19 de septiembre de 2018

"No he hecho nada, no he hecho nada", explicó Cristiano mientras se marchaba camino de los vestuarios.

