Te explicamos la cláusula "Sunset" que podría oscurecer el TLCAN

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá van con muy buen avance; sin embargo, existe una cláusula llamada "Sunset" que podría frenar o retrasar el acuerdo.

La cláusula también conocida como de extinción, pide que el acuerdo comercial se termine automáticamente cada cinco años, si es que los países no acuerdan continuarlo.

Este tema es promovido por el gobierno de EU, y permanece como un tema de profunda discrepancia con México, por lo que será el último punto a tratar en las reuniones bilaterales, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

"Hemos organizado los temas de acuerdo con el grado de complejidad y 'Sunset' será una de las últimas", dijo el funcionario a su arribo a la sede de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), donde se celebran las negociaciones.

Por su parte, Eugenio Salinas, secretario técnico del ´Cuarto de Junto´, aseguró que Guajardo les reafirmó que este tema "no están en la mesa, ahí no hay de que si más años o menos (en la cláusula de extinción); ni estacionalidad para algunos productos. Los dos temas son líneas rojas que no se cruzan y no están para México a discusión", aseguró en entrevista para el financiero.

México, Canadá y las agrupaciones empresariales consideran que la cláusula es 'radiactiva' porque va contra un objetivo clave de la mayoría de los tratados de libre comercio.

Sin embargo, una fuente confirmó a la revista Expansión que el equipo de gobierno estadounidense está dispuesto a aceptar que se revise el acuerdo comercial, en vez de eliminarlo cada cinco años, como lo propuso originalmente.

