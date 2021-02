Experto adelanta colapso económico a nivel mundial

“El próximo 2 de mayo se prevé el colapso de la economía a nivel mundial”, sentencia el abogado y economista Jim Rickards.

Quien lo afirma no es cualquier personaje. No. Se trata de una de las mentes más brillantes de la Comunidad de Inteligencia Internacional, según datos del portal de Ágora, su casa editorial. Asimismo, el sitio presume a Rickards de ser ex asesor de amenazas financieras de la CIA.

La crisis

En una entrevista publicada por la misma editorial señala que, de acuerdo con su percepción, “se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios”.

México, uno de los principales afectados

La teoría de Rickards se sustenta en que alrededor de 40 años, se produce una caída del sistema monetario mundial. La última vez que esto ocurrió fue en 1971, “por lo que ya llevamos 6 años de retraso”, explica.

Pese al panorama poco alentador, el economista llama a no caer en pánico. “Como en todas las crisis habrá ganadores y perdedores. Lo que de verdad importa es posicionarse en el lado de los que ganan dinero”, recomienda.

En su libro “La Gran Caída: Cómo hacer crecer su riqueza durante el colapso que se aproxima”, Rickards detalla cómo se desencadenará la nueva crisis mundial, cuáles son las divisas que perderán todo su valor, y cómo ganar dinero en este escenario.

Asimismo, comparte el Plan de Supervivencia a fin de proteger nuestro patrimonio a partir de hoy.

Cabe destacar que el libro, traducido en ocho idiomas, se ha convertido en un best-seller a nivel mundial.

Pruebas fehacientes

Algunas de sus probadas hipótesis son las ocasiones en que protagonizó eventos de mayor relevancia en los últimos 30 años. Por ejemplo: a principios de los 80´s contribuyó a las negociaciones que pusieron fin a la crisis de los rehenes en Irán. Además, a finales de la década del 90´s, la Reserva Federal lo convocó para prevenir un derrumbe de 1.25 trillones de dólares durante el colapso de Long Term Capital Management.

Y, tras los ataques del 11 de septiembre, la CIA le encomendó la tarea de rastrear operaciones financieras con posible origen terrorista. Actualmente es Editor de Ágora Publicaciones desde donde anticipó el Brexit y el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EU.

Conociendo más de Jim Rickards

- La mayoría conoce a Rickards por haber estado dos veces en la lista de best-sellers del New York Times.

- Sus libros han sido traducidos a ocho idiomas recibiendo excelentes críticas del Financial Times y Bloomberg.

- De la misma forma, es conocido como experto en Guerras Financieras. Motivo por el cual es invitado frecuentemente por Fox, CNN, CNBC y Bloomberg TV entre otros.

