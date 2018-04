REFUERZAN SU EQUIPO

Integran ex perredistas equipo de campaña de Sheinbaum

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 01/04/2018 08:18 p.m.

El ex procurador de justicia de la Ciudad de México y ex asambleísta constituyente, Bernardo Bátiz, llegó al salón Diego Rivera del hotel Marriot y no encontró lugar para conocer al equipo de campaña y las propuestas de la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum.

La razón es que prácticamente todas las sillas estaban ocupadas por militantes de Morena que acudieron a la presentación, que fue también el primer acto de campaña de la ex jefa delegacional de Tlalpan.

Algunos de esos morenistas que llenaron el salón eran ex perredistas que habían arribado de ultima hora al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Diego Rivera del hotel Marriot se vio deambular al ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, o a Alfredo Hernandez Raigosa, quien al ver que no tenía posibilidades de ser tomado en cuenta para algún cargo en Iztapalapa, decidió irse a Morena.

Hernández Raigosa, apodado como El Camarón, será uno de los ex perredistas que formarán parte del equipo de campaña de Sheinbaum, pero no el único. A dicho equipo se sumarán Esthela Damián, Ariadna Montiel y Carlos Augusto Morales, también ex militantes del PRD.

El inicio de campaña también sirvió para la reaparición de Rosa Icela Rodríguez, luego de que fue removida del gobierno capitalino el 15 de junio pasado como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

La maestra de ceremonias del atestado evento fue la actriz Gabriela de la Garza, quien presentó al equipo de campaña, que se sentó en el templete, al lado de Sheinbaum.

Uno de los coordinadores de la campaña será el diputado local de Morena y periodista, José Alfonso Suárez del Real, quien previo al evento saludó a distintos personajes. El legislador fue director General de regulación al transporte en la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad y Subdirector General Jurídico y de Seguridad Institucional del STC Metro.

El equipo de campaña tiene también una coordinadora de campaña, que es Esthela Damián, ex perredista y ex dirigente capitalina de Movimiento Ciudadano, quien dejó las filas de este último partido al considerar incongruente aliarse con el Partido Acción Nacional (PAN). En materia legislativa, además de ex asambleísta, también fue diputada constituyente.

El encargado del vínculo con sindicatos será el hasta hace unas semanas ubicado como perredista, Alfredo Hernández Raigosa. El ex subsecretario de Movilidad en la actual administración de gobierno capitalino y ex esposo de la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, es líder del Movimiento Equidad Social de Izquierda (Mesi).

Dentro del equipo de campaña la encargada de Organización Territorial la encargada es Cristina Cruz Cruz, quien compitió contra Sheinbaum por la candidatura, aunque su competencia fue más testimonial.

En dicha organización territorial será acompañada por los ex perredistas Ariadna Montiel, ex directora de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y Carlos Augusto Morales.

La politóloga Paola Ojeda Linares será la encargada de campaña del Vínculo con organizaciones de la sociedad civil. Fue asesora y colaboradora de Andrés Manuel López Obrador en las campañas de 2006 y 2012, así como de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.

Paola Ojeda Linares será la encargada del vínculo con los empresarios. Fue secretaria general de Mujeres en Movimiento de la Coparmex Ciudad de México.

La actriz Gabriela de la Garza estará encargada del vínculo con la comunidad artística y cultural. A ella quien la presentó fue la propia Sheinbaum.

La candidata Sheinbaum estuvo arropada por quien será su equipo programático, el cual fue presentado por Gabriela de la Garza.

El ex jefe de gobierno y ex presidente de la Junta de Gobierno de la Asamblea Constituyente, y actual senador independiente, el senador perredista Alejandro Encinas, se encargará de coordinar el Plan de gobierno de la coalición.

Otra integrante del equipo es Rosa Icela Rodríguez, quien estará a cargo del área de gobierno del equipo de la aspirante a gobernar la capital.

Para Seguridad y Justicia, la encargada será la académica especialista en temas jurídicos e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni. Fue integrante de la Asamblea Constituyente, a propuesta del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la Ciudad de México, José Luis Beato, de cuya trayectoria la maestra de ceremonias destacó que ha encabezado medidas para el combate a la corrupción.

Para el desarrollo de movilidad la elegida es Florencia Serranía Soto, quien fue directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.

Al evento acudieron también la feminista Marta Lamas, el académico José Merino, así como el ex comisionado del InfoDF, Mucio Hernández. Los tres serían asesores de Sheinbaum.

También jugarán un papel similar la senadora y ex panista, Gabriela Cuevas y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, pero ninguno estuvo presente.

