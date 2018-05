VA CON MEADE

Jorge Camacho votará por José Antonio Meade

El exvocero de la campaña de Margarita Zavala explicó que el mejor voto útil es el que se hace a conciencia

REDACCIÓN 31/05/2018 10:52 a.m.

José Antonio Meade le respondió a Jorge Camacho con un mensaje en Twitter. (Cuartoscuro)

Jorge Camacho, quien fuera jefe de la oficina de la excandidata independiente Margarita Zavala, dio a conocer que votará por el candidato de la coalición "Todos Por México", José Antonio Meade

A través de su cuenta de Twitter, Camacho señaló que el mejor voto útil es el que se hace a conciencia, por lo que votará por Meade pues representa honestidad, preparación y convicción.

Hoy más que un artículo quiero compartirles mi decisión. Mi voto a @JoseAMeadeK . El mejor voto útil, sin duda, es el voto que se hace a conciencia, aquel que se deposita en la urna en función de un interés superior, que en este caso es México...https://t.co/TcJANEVoNd — Jorge Camacho (@Camacho_Jorge) 31 de mayo de 2018

Esto también lo dijo en entrevista en Radiofórmula , donde el excandidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que la decisión de inclinarse por Meade Kuribreña se debe a la manera en que manejó el tema de Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, pues confía hará prevalecer el estado de derecho y buscará que se haga justicia en el país en ese caso.

LOS VOTOS PARA MARGARITA ZAVALA SÍ SERÁN CONTABILIZADOS

Asimismo, dijo que la decisión se debe a la libertad que les dio su exjefa de decidir su voto, y que, además, no ve coincidencias con el aspirante de "Por México al Frente", Ricardo Anaya, ni con el candidato de "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Meade agradeció su en su cuenta de Twitter la "generosidad" de Camacho y lo calificó como "un hombre congruente".

Tu apoyo me compromete a ser un Presidente que busque incesantemente el bien común".

Estimado Jorge: agradezco mucho tu texto y, sobre todo, tu generosidad. Eres un hombre congruente y tu apoyo me compromete a ser un Presidente que busque incesantemente el bien común. https://t.co/bVMxSM7gUb — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 31 de mayo de 2018

