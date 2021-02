Exigen liberación de alcalde electo en prisión

CUERNAVACA, MORELOS.- Decenas de habitantes del municipio de Amacuzac marcharon en Cuernavaca para exigir que Alfonso Miranda Gallegos , el candidato que ganó la presidencia municipal desde prisión, sea liberado.

La mañana de este martes vecinos de Amacuzac caminaron desde la sede del poder judicial estatal hasta la plaza de armas de Cuernavaca para exigir que Miranda Gallegos, tío del delincuente más buscado de Morelos, sea puesto en libertad.

Miranda Gallegos enfrenta un proceso penal federal, acusado de cometer los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio.

La coalición Juntos Haremos Historia lo designó su candidato a la alcaldía de Amacuzac.

Durante la contienda Miranda Gallegos, quien ya ha sido presidente municipal de Amacuzac y diputado local abanderado por el Partido del Trabajo, fue detenido por agentes federales.

“El motivo por el cual estamos apoyando al señor Alfonso Miranda Gallegos es por que es un hombre inocente, un hombre que ha luchado por la libertad, por el bien del municipio de Amacuzac, no nada más soy yo, son varias personas que hemos sido apoyadas por el señor cuando tenemos un enfermo, cuando tenemos una necesidad muy grande de perder un familiar, es un hombre que no pide audiencia para atender a uno, es un hombre de buen corazón, una persona que viene de abajo para arriba”, dijo una de las mujeres que participó en la marcha.

Los manifestantes portaban lonas y cartulinas con frases a favor de Miranda Gallegos.

Luego de la marcha, Cristhian René Fragoso Velázquez, abogado del candidato preso, dijo que no existen elementos contundentes en contra de su cliente, por lo que prevé que sea puesto en libertad luego de que la defensa interpusiera un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado por un juez federal.

“Hemos hecho una análisis exhaustivo de este expediente y consideramos pues que a pesar de que se ha dictado un auto de formal prisión, el cual ha sido recurrido a través del recurso de apelación, este no cuenta con bases sólidas y derivado de ello pues es que se interpuso este recurso de apelación.

“De todo el expediente no hay ninguna prueba que a él lo vincule con un grupo delictivo, no hay una sola fotografía, no hay una sola persona que pueda señalar y que pueda indicar que él se ha reunido de manera esporádica, de manera recurrente con algún miembro de la delincuencia organizada, simplemente son conjeturas, es derivado de personas que dicen que él pertenece, pero no dicen cómo, no dicen. cuándo, no dicen donde”, expresó el abogado.

En caso de que Miranda Gallegos no sea liberado antes del 1 de enero, cuando los ediles electos de los 33 municipios de Morelos rinden protesta, será su suplente quien asuma el cargo.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado, en cuando el edil electo preso sea liberado podría asumir el control de la administración de Amacuzac.

bl