POR PRESUNTO AGRAVIO ECONÓMICO

Exdirigente del SNTE que estuvo presa es candidata plurinominal del PT

Hasta el trimestre enero-marzo de 2015, el exlíder sindical aparecía en los registros del FONE con un salario de 138 mil 375 pesos por dos plazas

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 21/04/2018 04:02 p.m.

Mirna García López, exsecretaria general de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). (Foto: Web)

Mirna García López, exsecretaria general de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que estuvo recluida un año en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca por su probable robo agravado de 123 millones 928 mil 265 pesos al magisterio, ocupa el segundo lugar de la lista plurinominal de candidatos a diputados federales del Partido del Trabajo (PT), por la quinta circunscripción electoral.

La postulación, aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión del 16 de abril, fue por cambio de candidatura, al sustituir a Auxilio Flores García.

El 23 de septiembre de 2015, la exlidersa obtuvo su libertad bajo reservas de ley por un amparo; no obstante, en mayo de 2016 se dictó una orden de reaprehensión luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito revocara ese beneficio.

La Procuraduría General del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó, en ese momento, que solicitaría a la Organización Internacional Policial (Interpol) que activara la ficha roja para la búsqueda en 190 países de la profesora, quien, indicó, no se encontraba en territorio estatal. No obstante, en la base de datos de la Interpol no fue dada de alta la información de la exdirigente en el apartado wanted person, que alerta sobre prófugos contra quienes se siguen procesos penales en sus países de origen, pero podían refugiarse en otras naciones para tratar de evadir la justicia.

El 23 de marzo de 2017, La Silla Rota publicó que por medio de cheques bancarios fueron sustraídos 116 millones 888 mil 600 pesos de una cuenta de la sección XV del SNTE en Santander, un presunto agravio económico por el que existe un proceso penal contra García López.

Con base en el expediente que entregó el Sindicato a la fiscalía, al cual tuvo acceso este medio, 34 pagos por 50 millones 401 mil 229 pesos que salieron de la cuenta con terminación 4978.

Además, el SNTE expuso a la Procuraduría que no tiene constancia del uso de 4 millones 124 mil 400 pesos que supuestamente corresponden a un servicio brindado por Automotriz General S.A de C.V., y de un millón 223 mil 703 pesos, que se adjudican a Herrera Motors de Hidalgo.

Entre los documentos que dispone la PGJEH se encuentra el cheque 0027629 a nombre de Pedro Alvarado Granados, el cual data del 26 de abril de 2012, mismo que fue cobrado en Cuernavaca, Morelos, en el momento en el que Moisés Jiménez Sánchez, antecesor de Mirna García en la dirigencia magisterial, era delegado sindical en esa entidad.

Los elementos de prueba que presenta el Sindicato incluyen el oficio 023 del 8 de marzo de 2013, mediante el cual García López solicitó una transferencia electrónica a Santander de la cuenta 65 501 64 4978 a la de terminación 4095, por un millón 867 mil 938 pesos. Aunque ambas estaban a nombre del SNTE, después de esta operación la exdirigente solicitó, a través del oficio 024, la cancelación de la primera.

Va otro exlíder del SNTE de pluri

Moisés Jiménez, coordinador nacional de Estructuras y Redes Políticas Sociales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también se encuentra en la lista plurinominal del PT, en el quinto sitio. Lo anterior, tras sustituir a Alfredo López Pimentel.

Hasta el trimestre enero-marzo de 2015, el exlíder sindical aparecía en los registros del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa (FONE) con un salario de 138 mil 375 pesos por dos plazas directivas. La clave del centro de trabajo era 13FIZ0077M, la cual no arrojó resultados en el Sistema Nacional de Información de Escuelas.

Sin embargo, fue destituido el 17 de abril de 2015 por acreditar su responsabilidad "en irregularidades y faltas laborales", según el resolutivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPH).

Moisés Jiménez es impulsor de la organización política Podemos, a la cual el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) avaló como partido político el pasado 10 de abril.

La vigencia de éste correrá a partir del domingo 1 de julio, fecha desde la cual dispondrán de financiamiento público.