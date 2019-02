"Yo me enteré por Tania, ella estaba conmigo": Ex de Tania Ruiz, habla del "romance" con Peña Nieto

REDACCIÓN 05/02/2019 04:44 p.m.

Aunque el presunto romance entre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz Eichelmann aún no ha sido confirmado o desmentido por la pareja. Recientemente Bobby Domínguez, ex novio de Tania, habló de la relación que tiene la madre de su hija con el ex mandatario.

De acuerdo con Publimetro, Bobby Domínguez mencionó al periódico Reforma que está tranquilo a pesar de toda la polémica que se ha desatado, pues ella le confesó todo, ya que en el momento en el que se comenzó a viralizar la noticia ellos estaban juntos.

"Yo me enteré por Tania, ella estaba conmigo. Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo dijo", mencionó el empresario a Reforma.

Asimismo destacó que aunque terminaron su relación hace un mes mantiene una buena relación Tania Ruiz y que siempre le deseará lo mejor. "Fue un notición básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien, no hay un tema entre nosotros, yo le deseo lo mejor para ella. Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella, de mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz", destacó.

Bobby Domínguez y Tania Ruiz Eichelmann, son padres de una hermosa niña, y aunque ya no existe ningún vínculo amoroso entre ellos, siguen mantienen una relación cordial.

