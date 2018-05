HACE HISTORIA

Primera candidata hispana y gay aspira a gobernar Texas

Lupe Valdez avanzó a pesar de perder el apoyo de algunos activistas hispanos debido a su récord de inmigración

REDACCIÓN 23/05/2018 03:25 p.m.

La exsheriff de Dallas, Lupe Valdez, obtuvo la nominación demócrata para la gobernación de Texas. (Foto: Archivo / Web)

Una ex sheriff hispana de Dallas ganó el martes por la noche la segunda vuelta demócrata a la gubernatura, para convertirse en la primer candidata a gobernadora latina y abiertamente homosexual en la historia de Texas.

Lupe Valdez representará a los demócratas en noviembre, cuando se enfrentará al gobernador republicano Greg Abbott; así mismo, Valdez de 70 años, también marca un hito al ser la primera candidata abiertamente gay en buscar el máximo puesto estatal.

Sin embargo, la carrera política por gobernar el estado no ha sido fácil para la ex sheriff, ya que a pesar de perder el apoyo de algunos activistas hispanos debido a su récord de inmigración, avanzó hacía la candidatura, no obstante enfrenta una gran desventaja contra el republicano Greg Abbott en un estado que no ha elegido a un demócrata para gobernador en casi 30 años.

"Todos juntos vamos a luchar por cambios (...) vamos a lograr una Texas más fuerte, justa, una Texas diversa y tolerante, una Texas en la que todos tengan voz y la posibilidad de salir adelante", afirmó Valdez ante un grupo de seguidores que se reunieron en un restaurante del centro de Dallas a esperar los resultados de la segunda vuelta de las primarias.

Desde el inicio de su campaña, Valdez se presentó como la candidata "de la gente común" y buscó conectar con el electorado a través de su historia de vida. Creció en una familia inmigrante en un vecindario muy pobre de San Antonio, pero logró ser capitana del Ejército, agente federal y en el 2004 también hizo historia cuando fue elegida como sheriff del condado de Dallas, arrebatándole el cargo a los republicanos. Permaneció en el cargo hasta el año pasado, cuando decidió lanzar su candidatura.

Se graduó de administradora en la Universidad Southern Nazarena y luego obtuvo una maestría en criminología en la Unievrsidad de Texas en Arlington.

A pesar de que enfrenta una dura contienda electoral, en la que todo apunta a que Abbott se impondrá con facilidad, Valdez la más pequeña de una familia de raíces mexicanas, afirmó el martes que este es un reto más de muchos que ha logrado vencer en su vida.

"Me estoy convirtiendo en una experta en peleas cuesta arriba", afirmó en medio de gritos de "¡Lupe, Lupe, Lupe!".

Con información de Univisión

