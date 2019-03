Ex estrella porno sube más de 30 kilos y hace una insólita revelación

REDACCIÓN 14/03/2019 12:07 p.m.

En los años noventa la ex estrella porno Jenna Jameson era una de las mujeres más cotizadas en la industria de cine para hombres.

De acuerdo a Infobae recientemente Jenna Jameson confesó que tras el embarazo de su hija Batel, por el que subió más de 30 kilos, se sintió traicionada por su cuerpo.

Cabe señalar que Jenna Jameson suele ser muy abierta con sus seguidores en de redes sociales y decidió hablar de la batalla que emprendió para recuperar su figura.

En su cuenta de Instagram es común encontrar imágenes comparativas del antes y después.

Pero esta semana compartió un mensaje en el que habló de cómo enfrentó el haber subido de peso, después de haber sido una de las mujeres más deseadas de los años 90 gracias a su paso por la industria del porno en EU.

"Después de que tuve a Batel me sentí traicionada por mi cuerpo. Era negación. Negaba el hecho de que YO ELEGÍ terribles comidas para saciar la increíble hambre que sentía por amamantar. Puede ser un sentimiento abrumador. Uno que era extraño para mí. Ya no estaba embarazada, pero incluso tenía más hambre que cuando lo estaba. Mi cuerpo se hinchó y mi seguridad disminuyó".

También Jenna explicó que en la foto del antes que compartió, en la que posó cargando a su hija, le pidió a su esposo que la tomara del pecho hacia arriba para que no se viera su cuerpo y en esa época evitaba los espejos, además de que editó la imagen.

La ahora empresaria explicó que nunca basó su felicidad en su peso, pero en un momento sintió que estaba traicionando a su cuerpo, que había sobrevivido a las peores cosas.

"Ahora veo lo importante que es el amor propio y tratarte con respeto y amor es imperativo", añadió.

Asimismo Jenna contó que a quienes les preguntan cómo iniciar un nuevo estilo de vida les recomienda primero aprender a amar su cuerpo y esforzarse en tratarlo bien.

Recordemos que hace un par de semanas Jenna compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su visita a Zihuatanejo, en México, lugar al que definió como un "paraíso".

En varias ocasiones la estrella ha señalado la importancia que tuvo para ella seguir la dieta cetogénica, pues reveló que nunca le ha gustado el ejercicio y gracias a su alimentación pudo bajar 36 kilogramos.

"Me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicios. Siento que no creerán que perdí todo este peso solo con dieta, pero es la verdad. Desearía ser ávida del gimnasio, pero no lo soy. Desprecio el gimnasio".

Jenna también ha aclarado que su lucha para mantenerse en forma no se relaciona con agradar a los demás y es el mensaje que trata de transmitir a sus seguidores.

"Mi pérdida de peso nunca fue acerca de complacer a la sociedad. La de ustedes tampoco debería serla. Es acerca de salud, es acerca de estar con nuestros hijos, es acerca de la longevidad. Así que sigan sexys pero ¡luchen por la salud!".

