Pistas de hielo, villas luminosas y hasta baile de Harry Potter: Los eventos Navideños en CDMX

Llego la navidad a la CDMX, la época más festiva del año en donde chicos y grandes disfrutamos de regalos, apapachos de familia y amigos y por supuestos de deliciosa comida, todo en un ambiente adornado de coloridas luces y un evidente aroma a pino.

Por si esto no fuera suficiente para tu ociosidad, la Ciudad de México organiza varios eventos para que no te aburras en casa, no sentirás el frio decembrino de tanta diversión.

PISTAS DE HIELO

Evidentemente la primer parada que debes hacer es en la pista de hielo de la Ciudad de México, este años cambio su ubicación del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución.

La Pista de Hielo abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre para recibir a más de 550 mil visitantes. Aunque en esta onceava edición, la pista ya no será de 4 mil metros cuadrados de extensión por el área en el que se instaló, sí contará con el tobogán de hielo de hielo de 9.90 metros de altura y 37 de caída.

Paralelamente se abrirán dos pistas más en los puntos céntricos de la ciudad, como lo es la Glorieta de Insurgentes, además de las actividades convocadas por las alcaldías.

La entrada a este atractivo será como cada año gratuita y se recomienda a los visitantes acudir desde las 8:30 de la mañana para adquirir los boletos de acceso, que se prevé será hasta el 12 de enero.

VILLA ILUMINADA DE CDMX

A partir del 1 de diciembre y hasta el 6 de enero, todos los días a las 06:00 de la tarde se encenderá la Villa Luminada de la Ciudad de México, ubicada en la Avenida Industria Militar en la Colonia Lomas de Sotelo, pasando el Hipódromo de las Américas estará la encantadora. Habrá árbol de Navidad, nacimientos, piñata, nochebuenas y ¡la fábrica de Santa! Las luces que adornarán las calles y edificios son hipnotizadoras (nada mejor para unas buenas selfies) y junto a la música y el olor delicioso a ponche y tamales, el escenario será encantadoramente navideño

Además, habrá comida y bebida calientita. Esquites, pambazos, tostadas, papitas fritas, tamales, ponche, café de olla... ¡Prepárate! Tip: recorre la Villa iluminada de CDMX a pie, pues hay mucho tráfico y es complicado transitar en coche. Puedes llegar en un camión que sale desde el Metro Tacuba.

La entrada es totalmente gratuita.

EL TREN DE LA NAVIDAD, EN DIFERENTES CIUDADES

El llamado Tren Navideño recorre desde el 2010 más de 20 comunidades con sus luces navideñas que lo cubren por completo durante un mes, llevando un poquito de magia de la temporada. Llega con dos furgones decorados con adornos navideños, incluyendo un carro plataforma con un nacimiento y otro con una exhibición de fotos. Cada día, en la ciudad a la que llega, ofrece a sus visitantes una función de cine al aire libre (película de Navidad, obvio), snacks y bebidas y regalos sorpresa. Lo mejor: ¡todos sus eventos son gratuitos! El Tren Navideño hará su recorrido en noviembre, llegando a estas ciudades en estos días: Monterrey (16), Nuevo Laredo (17), San Luis Potosí (19), Querétaro (20), San Miguel de Allende (21), Comonfort (22), CDMX (23), Cuautitlán (24), Acámbaro (25), Morelia (26), Lázaro Cárdenas (27), Toluca (29).

BAILE NAVIDEÑO DE HARRY POTTER EN CDMX

El restaurante Incantatum, ubicado en Revolución número 7, local 7, colonia Tacubaya, se encuentra organizando un increíble baile de Navidad inspirado en Harry Potter, el cual, se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre a partir de las 20:00 horas con un costo aproximado que podrá ir de los $150.00 MN a los $250.00 MN.

¿Cuáles serán las actividades?

Queda sobrado decir que puedes echar a volar tu imaginación para llegar con el disfraz más cool, pues habrá banda en vivo para que te animes a bailar, pero si eso de la danza no es lo tuyo, también habrá karaoke para que te eches un palomazo, que no te de pena sonar como mandrágora.

El menú de la velada aún permanece como un secreto, pero seguramente, Incantatum preparará algo que te hechizará.

Por otro lado, el tradicional concurso de baile tendrá increíbles premios para todos los involucrados que irán de los mil a los 3 mil pesos, pero debes de tener en cuenta tu vestuario y obviamente los mejores pasos de baile para aspirar a alguno de los premios.

¿Tienes algo mejor que hacer en Navidad? No te pierdas alguno de estos eventos para disfrutar de las fiestas decembrinas en CDMX, los chilangos también hacen cosas chidas.

