¡Lo tunden en redes! Eugenio Derbez se indigna de que los jóvenes cobren por su trabajo

A Eugenio Derbez le enoja que un joven pregunte: "¿cuánto me vas a pagar?", el comediante considera que el pago es trabajar para él

REDACCIÓN 11/05/2018 02:04 p.m.

En una entrevista con Adela Micha, Derbez mencionó que "no puede creer" que los jóvenes pregunten cuánto les van a pagar, en lugar de agradecer trabajar con el comediante (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos días, Eugenio Derbez visitó varios medios para promocionar su nueva cinta "Hombre al agua", entre ellos estuvo en el programa de Adela Micha, "La Saga", donde hizo polémicas declaraciones al mostrar su indignación de que los jóvenes cobren por su trabajo, lo cual provocó que lo tundieran con comentarios en redes.

De acuerdo con HuffPost, Derbez confesó algo que podría indignar a cualquiera; el comediante hablaba con Adela sobre los jóvenes que cobran por llevar las redes sociales del actor.

Aquí la cita textual:

Derbez: "Me encantaría trabajar contigo. Algunos, otros no. Pero les hablas a los jóvenes... no sé, te voy a inventar, 'necesito que me trabajes mis redes sociales y pues tú te ves chavo y se ve que le sabes a esas cosas. Entonces quiero ver si trabajas conmigo´. ´Sí, claro que sí. ¿Cuánto me vas a pagar´".

Micha contestó entre risas: "¡Es increíble! Es como ¡voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray! ¡Aunque no me pagues!".

Derbez: "Me enoja".

El video:

Les hablas a los jóvenes y lo primero que buscan es el dinero: @EugenioDerbez #EnEFyPorAdela pic.twitter.com/ZtVg8HMxw2 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 10 de mayo de 2018

Como era de esperarse los comentarios de Eugenio y Adela Micha causaron indignación entre los usuarios de redes:

Hola, me llamo Eugenio Derbez... y aunque parezca que soy cómico, de profesión soy una mierda de persona. https://t.co/alNcwIuAq4 — Mauricio Schwarz (@elnocturno) 10 de mayo de 2018

Oye @EugenioDerbez y tú cuándo hiciste una película junto a @GerardButler no preguntaste cuánto te iban a pagar? O pensaste: "mejor no digo nada o se vayan a enojar". https://t.co/72EN8aS19P — Jorge Santamaría (@zombie_rebel) 11 de mayo de 2018

Perdón por querer un salario por el trabajo que realizamos, no sé cómo se nos ocurrió ??????? — lady bird (@andreasfdz) 10 de mayo de 2018

Oye @EugenioDerbez de haber sabido que esa era tu idea te hubiera hablado para actuar en mis cortometrajes de la licenciatura, digo para ti no importa el dinero puedes hacerlo gratis, o así no aplica @Adela_Micha ? — Steff Moedano (@teffiechanel) 10 de mayo de 2018

ejemplo: Si quiere un community que no cobre tendría que ser alguien que no haya invertido en educación en medios digitales y va a aprender cometiendo errores en sus cuentas de otra forma no veo por qué tendría que ser de a gratis, usted cobra y muy bien. El trabajo debe pagarse. — YERELY?????????? (@YerelyFonseca) 10 de mayo de 2018

—Fíjate que quiero que me pintes mi casa.

—Vavava. Por las medidas sería tanto.

—¿Cómo que vas a cobrarme? ES LA CASA DE EUGENIO DERBEZ.pic.twitter.com/duxVzcDlgh — Pachingar (@lgpachecos) 10 de mayo de 2018

Dejen de hacer famosa a gente que dice semejantes estupideces. Por favor. pic.twitter.com/KT07m1A8kj — Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) 11 de mayo de 2018

Y miren que amo a Eugenio Derbez pero esta vez no estoy de acuerdo .

En su calidad de actor exitoso debería de valorar el trabajo de los jóvenes .

Y por otro parte, nadie debe regalar su trabajo aunque se trate de él . pic.twitter.com/Fotdh1e36C — ?????? O?TI? (@sandra_ov) 11 de mayo de 2018

En relación a Eugenio Derbez y a Adela Micha el Consejo de hoy 11/05/2018 ??



No regales tu trabajo... ?? pic.twitter.com/eQ3LuH8hj7 — Marilí?? (@meycastillo) 11 de mayo de 2018

Tal vez Eugenio trabajó con Chabelo aunque no le pagaron porque era joven. pic.twitter.com/UU71EyE9RW — Paty Arellano (@paty_arellano) 10 de mayo de 2018

Ay, Derbez; si serás enormemente imbecil. En su respuesta tarada se asoma algo imposible de seguir ignorando: tener talento en este país no solo es frustrante, genera hambre. Pocos viven en México desempañando su vocación. — Gabriel Rdgz Liceaga (@El_Neb) 11 de mayo de 2018

Sobre este tema, en redes sociales está circulando una carta escrita por un community manager en la que expresa su indignación y enojo hacia las palabras de Derbez y Micha.

¿No puedes creer que el trabajo digital es muy demandante y muy pocas veces bien retribuido? ¿No crees que los chavos de hoy necesitamos pagar renta? ¿Comprar la despensa? ¿Sobrevivir?, es una de las tantas preguntas que le hace el joven a Derbez.

Carta de un community manager a Eugenio Derbez pic.twitter.com/oR3xicBWLu — Mister137 (@ElMister137) 10 de mayo de 2018

Por otro lado, "La Mars", quien se especuló trabajaría con Adela Micha, publicó un video en YouTube donde critica las palabras del comediante señalando que su "fama no es comida".

De acuerdo con Marketing Capacitación, el sueldo promedio en México de un community manager en empresa es de 15 mil pesos MNX. Como freelancer, los precios varían según el trabajo que se realiza, se cotizan de 8 mil a 25 mil pesos mensuales.

¿Ustedes qué opinan? Estos salarios son reales en México, Eugenio Derbez y Adela Micha tienen razón en sus comentarios.





