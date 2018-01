Video

Eugenio Derbez y Aitana se robaron los corazones con este video

El actor compartió en su cuenta de Twitter, un video donde canta junto a su pequeña hija el tema "All You Need Is Love"

REDACCIÓN 02/01/2018 06:10 p.m.

La ternura de Aitana y Derbez conquistó a los usuarios de la red (FOTO TOMADA DE VIDEO)

Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Twitter un video donde se observa cómo le enseña a su pequeña hija Aitana a cantar el tema "All You Need Is Love". El video se robó los corazones de sus seguidores.

Padre e hija se encontraban en el baño practicando el tema de los Beatles y la tierna voz de Aitana se robó el corazón de los usuarios de redes.

"Hoy por ser el último día del año, les comparto mi video favorito del 2017. Lo grabé un fin de semana que me quedé de papá soltero cuidando a Aitana y le enseñe a cantar #AllYouNeedIsLove mientras estaba en el baño", escribió Derbez en la red social.

Hoy, por ser el último día del año, les comparto mi video favorito del 2017. Lo grabé un fin de semana que me quedé de papá soltero cuidando a Aitana y le enseñe a cantar #AllYouNeedIsLove mientras estaba en el baño. pic.twitter.com/WP2B3U8ZKN — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 1 de enero de 2018

La pequeña le pidió cantar la canción tres veces y una de ellas fue "en silencio", Derbez muy complaciente la apoyó con los coros.

Maluma compartió una foto junto a su padre que causó revuelo

nl