EU quiere "seguridad y protección", por eso estamos sellando la frontera: Trump

NOTIMEX 07/04/2018 03:39 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó hoy que está sellando la frontera sur del país por motivos de seguridad, pese a que hay datos oficiales que apuntan a que una mayor migración ha significado un descenso del crimen en esta nación.

"Estamos sellando nuestra frontera sur. La gente de nuestro gran país quiere seguridad y protección. ¡Los demócratas han sido un desastre en este tema tan importante!", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.



We are sealing up our Southern Border. The people of our great country want Safety and Security. The Dems have been a disaster on this very important issue!