Estudiantes con discapacidad en NL, sin transporte para acudir a clases

Monterrey, N. L.- "Mi muchacho está en silla de ruedas y uso taxi todos los días, son 160 pesos diarios que no estaban destinados para el transporte. Empezamos el semestre desde febrero y nos han traído de que ya mero, ya mero, y hasta ahorita no tenemos transporte", cuenta María del Consuelo Aguirre, madre de uno de los estudiantes de Cecyte, en Santa Catarina.

"Yo vengo desde el municipio de Escobedo, me quedo todo el día, no me puedo regresar porque son 2 horas de camino; me quedo a esperar a mi hijo todo el día, y llego a mi casa hasta la noche. Queremos saber si es una situación electoral, pues ya ve que nuestro brillante gobernador se fue y pues nos dejó con un problemón a los que gozábamos de este servicio", reclama Alfredo Silva, otro padre de familia afectado.

Al igual que ellos, decenas de padres de estudiantes con discapacidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (Cecyte), ubicado en la Universidad Tecnológica en el municipio de Santa Catarina, denuncian que se les retiró el servicio de transporte gratuito que les otorgaba la autoridad educativa estatal.

Ahora se ven obligados a pagar hasta 3 mil 200 pesos mensuales de taxi para llevar a sus hijos a la escuela, los más, los menos, tienen en que moverse.

El servicio gratuito lo ofrecía la secretaría estatal de Educación y al inicio del periodo escolar fue cancelado sin aviso previo.

Los padres de familia acudieron a denunciar la situación, pero aseguran que no les han dado solución.

La preparatoria, que se distingue por tener un enfoque dirigido a la inclusión, tiene alumnos con discapacidad visual, auditiva y motriz que se trasladan desde Escobedo o Apodaca, municipios ubicados en el otro extremo de la zona metropolitana.

El contralor de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Emilio Alfaro Castillo, asegura que desconoce el motivo por el cual se suspendió el apoyo a los padres de familia para el Cecyte que alberga la Universidad.

La Secretaría de Educación comentó que el Centro Estatal de Becas "ya está trabajando al respecto", pero no se dieron mayores detalles.

En mayo de 2017 los diputados locales aprobaron una propuesta del gobernador del Estado para otorgar transporte gratuito a 31 mil personas, estudiantes y adultos mayores, los que reciben una cantidad mensual para el pago de transporte público.

Los jóvenes, en su caso, deberán realizar al mes tareas sociales por cuatro horas para tener derecho a ese apoyo, según les advirtió en su oportunidad el entonces gobernador, ahora con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

Mientras tanto, continúan las gestiones de padres de familia y de grupos que les apoyan para que se reanuden el transporte en que movilizan a los estudiantes de esa universidad.

mvf