Como cada mes, Netflix sorprende con sus estrenos de septiembre

REDACCIÓN 23/08/2018 05:54 p.m.

Ya casi llega el mes de Septiembre y los usuarios de Netflix quieren saber cuáles son sus próximos estrenos, a continuación te compartimos la lista completa.

Uno de los estrenos más esperados para septiembre son: la segunda temporada de "Ingobernable", "Made in México", un reality show que mostrará a personajes de la alta sociedad en Ciudad de México y que ha generado polémica tras su anuncio.

Esta es la lista con todos los lanzamientos de Netflix en septiembre para México.

Nuevas series en agosto 2018

"Maniac", protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, mostrará la historia de dos extraños que quedaron involucrados en un estudio farmacéutico; la quinta temporada de "Bojack Horseman" y el nuevo estreno de Marvel es la primera temporada de "Inhumans".

La catedral del mar - 1 de septiembre

How to Get Away With Murder (T4) - 1 de septiembre

Gotham (T4) - 1 de septiembre

Marvel - Inhumans (T1) - 1 de septiembre

Anatomía de Grey (T14) - 1 de septiembre

The Last Kingdom (T2) - 1 de septiembre

Ash vs. Evil Dead (T2) - 3 de septiembre

Atypical (T2) - 7 de septiembre

Las chicas del cable (T3) - 7 de septiembre

Marvel - Iron Fist (T2) - 7 de septiembre

Supergirl (T3) - 10 de septiembre

DC' s Legends of Tomorrow (T3) - 11 de septiembre

The World' s Most Extraordinary Homes (T2) - 14 de septiembre

BoJack Horseman (T5) - 14 de septiembre

American Vandal (T2) - 14 de septiembre

Ingobernable (T2) - 14 de septiembre

Maniac: Miniserie - 21 de septiembre

The Good Cop - 21 de septiembre

Once Upon a Time (T7) - 25 de septiembre

Marvel - Runaways (T1) - 25 de septiembre

Made in México - 28 de septiembre

El marginal (T2) - 28 de septiembre

The Good Place (T3) - 28 de septiembre

Jack Whitehall: Travels with My Father - 28 de septiembre

Estreno de Películas en Netflix México

"Hold the Dark" cuenta la historia de un naturalista que viaja a un pueblo remoto de Alaska en busca de los lobos que mataron a un niño local, pero descubre un misterio más grande.

Francisco: El padre Jorge - 1 de septiembre

El médico alemán - 1 de septiembre

Marvel - Ant-Man - 1 de septiembre

MARVEL CUMPLE 10 AÑOS Y EN MÉXICO LO CELEBRAN PROYECTANDO TODAS LAS PELÍCULAS EN EL CINE









La maldición de Thelma - 1 de septiembre

Carol - 1 de septiembre

Mi abuela - 1 de septiembre

The Most Assassinated Woman in the World - 7 de septiembre

Sierra Burgess es una loser - 7 de septiembre

Jason Bourne - 9 de septiembre

Los postar nunca se detienen - 9 de septiembre

12 horas para sobrevivir: El año de la elección - 9 de septiembre

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi - 12 de septiembre

La tierra de hábitos constantes - 14 de septiembre

Brooklyn: Un amor sin fronteras - 15 de septiembre

Born to Be Blue: La historia de Chet Baker - 18 de septiembre

Nappily Ever After - 21 de septiembre

Hold the Dark - 28 de septiembre

Nuevos documentales en Netflix

"City of Joy" narra la historia que vive en Congo, un lugar devastado por la guerra, mujeres que son víctimas de abuso sexual y que buscan sanarse en City of Joy, un centro que ayudará a recuperar la identidad y fortaleza de las víctimas.

Mountain - 1 de septiembre

12 de julio de 1998: El día perfecto - 1 de septiembre

Walk with Me - 1 de septiembre

City of Joy - 7 de septiembre

Jane - 12 de septiembre

Boca Juniors confidencial - 14 de septiembre

Sepultura Endurance - 18 de septiembre

Quincy - 21 de septiembre

Chef' s Table: Volumen 5 - 28 de septiembre

Películas infantiles y series nuevas

"Intensa-mente" la películas de Pixar que cuenta la historia de la familia de Riley que se muda a otro lado del país, logrando que su Alegría interior se pueda reunir con sus otras emociones para adaptarse a su nueva vida.

Doctora Juguetes y su hospital - 1 de septiembre

Disney/Pixar - Intensa-mente - 1 de septiembre

Robot 7723 - 7 de septiembre

Stretch Armstrong y los guerreros Flex (T2) - 7 de septiembre

Supermonstruos: Una fiesta monstruosa: Canciones - 14 de septiembre

Príncipe de los dragones - 14 de septiembre

Hilda - 21 de septiembre

ReBoot: El código guardían (T2) - 28 de septiembre

Hotal Transilvania 2 - 30 de septiembre

auc

LEA TAMBIEN "Coffee Gin", el mágico chicle que quita el estrés y brinda energía Estudiantes del IPN crean chicle con un toque de cafeína y ginseng que promete sustituir a las bebidas energéticas

LEA TAMBIEN Tania Rincón ataca a Sergio Sepúlveda en programa en vivo La conductora del famoso matutino de TV Azteca no soportó que Patricio Borghetti no fuera justo con ambos equipos

LEA TAMBIEN Cecilia Suárez no podrá imitar la voz de Paulina de la Mora, esa fue la prohibición de Netflix Cecilia no podrá imitar la voz de Paulina a menos que se realice una segunda temporada de "La Casa de las Flores"