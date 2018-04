ERA NECESARIA LA RESPUESTA

Se requiere estrategia de mayor alcance con Trump: Sosa Plata

Para el experto en comunicación política, el mensaje del presidente Peña provocará sin duda mayor enojo del mandatario de EU

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 06/04/2018 02:40 a.m.

Se requiere estrategia de mayor alcance con Trump: Sosa Plata. (Foto tomada de la web)

Fue necesaria y muy oportuna la respuesta que dio el presidente Enrique Peña Nieto al anuncio de que Donald Trump enviará la Guardia Nacional a la frontera con nuestro país, pero no se puede quedar como un acto aislado, se requiere una estrategia de mayor alcance para enfrentar al presidente de Estados Unidos.

Senadores cierran filas en torno a respuesta de EPN

Así lo señaló el asesor en comunicación política José Antonio Sosa Plata, al alertar que el mensaje del presidente mexicano provocará un mayor enojo a su homólogo estadunidense, y es probable que en la frontera haya fuertes presiones.

Imagínate que (el presidente Enrique Peña) hubiera reaccionado así en los primeros años; sería muy diferente su imagen porque una reacción así contra Estados Unidos le hubiera generado un panorama muy distinto".

El consultor político confió en que el diferendo de los últimos días sobre los migrantes centroamericanos, no afecte la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual es mucho más que un convenio comercial y tiene repercusiones en la seguridad nacional de Estados Unidos.

Lo más previsible es que Trump responda mañana temprano y va a estar muy enojado. Para México ello implicará tener una estrategia para mantener la fuerza y la contundencia que hoy logró. Un error muy frecuente en algunos gobiernos es dejar los actos aislados, no estratégicos, que reditúan beneficios temporales y esta relación con EU obliga a una estrategia de mayor alcance", señaló.

Al gobierno estadounidense no le conviene que se presenten actos violentos ni que atenten contra nuestra soberanía o dignidad como nación", dijo.

Sosa Plata apuntó que Estados Unidos tiene varios frentes comerciales abiertos y que no le conviene abrir uno más. Y Trump sabe que si no se concreta el TLCAN en el actual sexenio del presidente Peña Nieto, en función de quien gane la Presidencia ello puede representar un riesgo para Estados Unidos. No hay certeza de que Andrés Manuel López Obrador pueda mantener los términos de la negociación.

No firmarlo por un enojo sería contraproducente para Trump. En ambos gobiernos hay actos de propaganda como en la Guerra Fría: se juega con la comunicación, con la retórica política, se utiliza la comunicación como un arma de guerra, pero a ninguno de los dos gobiernos le conviene estirar la liga hasta romperla", indicó.

Esto debió ocurrir hace años

El consultor político aseguró que el gobierno de México ya se había tardado en asumir una posición más enérgica frente a Estados Unidos.

Cuando se tiene un adversario tan grande, hubiera tenido un liderazgo más fuerte, que urgía al país y al mismo presidente. El primer año de su administración tenía buenos puntos, pero hoy está en niveles tan bajos como no se habían visto muchos años".

Con respecto a la forma en que se difundió el mensaje del presidente Peña, Sosa Plata comentó fue muy bueno no haber recurrido al comunicado tradicional, a limitar su difusión a un tuit, ni a evadir una respuesta directa con palabras confusas o ambiguas, como ha hecho en otras ocasiones en la relación entre México y Estados Unidos.

El formato elegido es el más apropiado para este tipo de circunstancias, dijo. En fondo, porque el presidente fija una postura firme, directa, clara, asertiva y contundente.

Dijo que la mención directa que hizo Peña de los candidatos presidenciales tiene una importancia retórica que va más allá de un simbolismo o un acto de unidad política nunca antes vistos en nuestro país.

El hecho se convirtió –estoy seguro– en un elemento que revitalizó por unas horas las campañas electorales, pues hasta ahora no hemos visto de parte de los candidatos nada novedoso, ni demasiado atractivo, mucho menos espectacular".

Aseguró que la respuesta positiva y el respaldo abierto de López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala reafirman el acierto político y comunicacional que tuvo el presidente.

Sobre las posibles implicaciones, el consultor se preguntó:

¿Está preparada la Presidencia de la República para enfrentar con la misma eficacia las reacciones comunicacionales del gobierno de Estados Unidos y los tuitazos del presidente Trump? Es posible. Mientras tanto, partidos y candidatos deben aprovechar la agenda que el gobierno de la República impuso en este momento táctico. Les abrió una oportunidad invaluable para mantener activo el interés de la gente en las campañas electorales", finalizó.

