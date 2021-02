"Estoy a favor de la liberalización de las drogas", Alfonso Durazo

Cuernavaca, Morelos. Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad Pública del país se pronunció a favor de la despenalización de las drogas.

Antes de participar en un foro con 50 expertos nacionales e internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, Durazo dijo que el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador no presentará en este foro una postura oficial sobre el tema de las drogas.

“El foro que tenemos hoy es un foro temático, ¿por qué no lo hicimos abierto a la sociedad? Porque no todos somos expertos en el tema que hoy abordamos y el tema de hoy es políticas de drogas y pacificación, cuál debe ser la política de drogas del futuro gobierno para ayudar al proceso de pacificación y reconciliación nacional, entonces hemos invitado a un grupo de expertos nacionales e internacionales que van a poner sobre la mesa su visión y sus propuestas y hay un cuerpo de relatores que va a recoger esas propuestas.

“Tienen ellos en sus manos la propuesta de qué hacer con el tema de las drogas y tienen en sus manos sugerir de manera consensuada qué hacer con el tema de tal manera que el próximo gobierno lo recoja porque finalmente cualquier posición respecto a este tema es del congreso, es un asunto de legalidad. Nosotros no proponemos absolutamente nada en las mesas porque no queremos desviar el posicionamiento de quienes están ahí”, expresó.

Sin embargo tras la insistencia de periodistas, Durazo dijo que podía expresar su opinión personal sobre el tema de procesos de pacificación y drogas.

“No hay posición, si me preguntan fuera de la mesa, yo les voy a dar mi opinión fuera de la mesa. Fuera de la mesa: yo soy un liberal y creo en la libertad y creo que debemos de dejarle a cada una de las personas la libertad de consumir o no, estoy a favor de una liberalización de las drogas para el consumo lúdico y para el consumo médico, (pero) esto no lo voy a decir allá”, dijo.

“EL PROBLEMA ES EL CRIMEN UNIFORMADO”

Sobre la estrategia policiaca de la próxima administración del País, Alfonso Durazo dijo que el impulso al esquema de Mando Único, que ya se aplicó sin éxito en Morelos durante el sexenio del perredista Graco Ramírez, no será una prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Expresó que ese modelo policiaco invade las atribuciones de los ayuntamientos.

Sin embargo, dijo, existirá la posibilidad de que los alcaldes que quieran operar bajo ese esquema, en el que las secretarías de seguridad pública de los estados asumen el control operativo de las corporaciones municipales, puedan hacerlo.

“Decirles que en lo personal, en lo institucional, para el futuro gobierno no será una prioridad el Mando Único, fundamentalmente porque invade las atribuciones de los alcaldes en materia de seguridad, sin embargo también si eventualmente los alcaldes estuvieran, fuesen anuentes a una propuesta de esta naturaleza, pues estaría ya en su ámbito de responsabilidad decidirlo”, expresó.

El tema de la inseguridad en México, agregó, no es un asunto de quién manda en la policía, sino un problema de corrupción.

“Si el mando se unifica, pero no se modifica, la calidad, la capacitación y la preparación no se eleva en los policías, bueno, el resultado será obviamente la misma inseguridad, tenemos que poner énfasis primero en el combate a la corrupción.

“El problema del país en materia de inseguridad, voy a decir una barbaridad, y sé que prefieren las barbaridades, el problema es el crimen uniformado, o sea, el problema es la corrupción que permite que los policías, las, los policías estén al servicio del crimen organizado, pero esto está asociado a la corrupción, por eso la prioridad es combatir la corrupción, primero, antes que el mando, antes que cualquier cosa, corrupción”, dijo.

Las siguientes prioridades son la capacitación policiaca y el mejoramiento de las condiciones laborales de los uniformados.

“Actualmente, lamentablemente, digo, la policía da más una sensación de miedo que de certeza, que de apoyo, tenemos que combatir eso mejorando la profesionalización, el compromiso de las y los integrantes de los cuerpos de seguridad, ése es el objetivo y vienen 10 más, pero la verdad es que si cumplimos con estos tres objetivos prioritarios estaremos dando un salto estratégico en la solución del problema de la inseguridad y esto vale para Morelos y vale para todo el país”, dijo.

DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO

La situación de inseguridad en México, y Morelos no escapa a ella, es grave, dijo el próximo secretario de seguridad del País.

“La situación de inseguridad en el país es grave, y eso incluye a Morelos, no creo que en el diagnóstico de la inseguridad en el país debamos dorarnos la píldora, si partimos de un diagnóstico equivocado, vamos a proponer una respuesta equivocada.

“Lo tengo claro, decía yo en otra reunión, en otra declaración de esas que les gustan a ustedes, que vamos a recibir en el país una seguridad en ruinas, o sea, es realmente difícil, si no aceptamos que 80 o 90 homicidios dolosos diarios son un indicador grave, pues estamos mal”, dijo.

AUTODEFENSAS

El surgimiento de grupos de autodefensa en el País es consecuencia de un estado que no cumple con la responsabilidad elemental de garantizarle la seguridad a la ciudadanía, expresó Alfonso Durazo.

“La propia ciudadanía busca mecanismos para darse esa seguridad que no le garantiza el estado, el próximo gobierno hará un esfuerzo extraordinario, supremo para garantizar la seguridad, los niveles de inseguridad que hoy vivimos en el país son históricos, no los hemos conocido desde la época de la Revolución”, expresó.

La crisis de inseguridad en México, dijo, no se generó de un día para otro, por lo que su solución tampoco será inmediata.

“Sería irresponsable decir que los vamos a resolver de un día para otro, lo que sí les puedo decir es que de un día para otro vamos a comprometer nuestro empeño en garantizar mejores condiciones de seguridad, que quede claro, no vamos a garantizar el mejoramiento de un día para otro, vamos a garantizar el compromiso y el empeño y eso esta claro en la posición del presidente electo, futuro presidente, de que él personalmente va a asumir la coordinación de todas las instancias de seguridad en el país”, dijo Durazo.

MORELOS

Para el próximo Secretario de Seguridad Pública del País, Alfonso Durazo, el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo es un hombre echado para adelante y comprometido con devolverle la seguridad a los morelenses.

“He platicado con Cuauhtémoc Blanco, lo hice el día de ayer, es la primera vez que tengo oportunidad de hacerlo personalmente, me quedo con la percepción de una gente comprometida, echado para adelante y que tiene muy claro que en Morelos la prioridad es la inseguridad y yo estoy seguro que él va a asumir esta responsabilidad con un sentido prioritario, así me lo expresó ayer”, dijo.

La decisión de designar al secretario de seguridad pública estatal es del gobernador, agregó, sin embargo desde el gobierno federal electo le serán presentados varios perfiles de personas que podrían encabezar esa dependencia en la entidad.

“Está buscando el mejor perfil, el mejor perfil y en ese sentido en la medida que nosotros podamos poner sobre la mesa le ayudará a él a ampliar el abanico de posibles secretarios.

“Y si ponemos dos o tres nombres sobre la mesa y ninguno de ellos resulta secretario no nos vamos a sentir porque el objetivo no es recomendar, no es agandallarnos de un espacio, no, es proponer nombres con una gran responsabilidad, porque la verdad, la situación de la inseguridad en el estado no está así como para andarse peleando por recomendar a alguien”, expresó.