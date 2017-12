Fotos y videos

Estos fueron los memes que hicieron estallar la red en 2017

Este año fue golpeado por una ola de memes que nos hizo reír ante cualquier situación

REDACCIÓN 21/12/2017 08:28 p.m.

Los memes son necesarios para aliviar el estrés de la vida cotidiana (FOTO TOMADA DE WEB)

Por si vives en las cavernas y aun no sabes que es un meme, Wikipedia, la reina de las respuestas lo define como "una idea, comportamiento o estilo que se propaga de persona a persona dentro de una cultura, a menudo con el objetivo de transmitir un fenómeno, tema o significado en particular".

De acuerdo con Publimetro, asi todos podemos estar de acuerdo en que los memes de Internet son los mejores, ¿verdad? Nos mantienen entretenidos y nos dan esa pequeña chispa de alegría que a veces necesitamos para pasar un día difícil... o cuatro años.

Estos son los memes más populares del 2017

Novio distraído

Tal vez ningún meme fue más omnipresente en Twitter este año que "Distracted Boyfriend". La foto de stock de un hombre mirando la parte trasera de una mujer mientras su presunta novia lo ve con indignación fue alterada de innumerables maneras. Algunas de las interpretaciones nos hicieron pensar, otras nos hicieron reír, y algunas honestamente hicieron que nuestros cerebros dolieran. (Imagen).

Salt Bae

El novio distraído podría haber gobernado Twitter en 2017, pero Salt Bae definitivamente ganó Facebook, y tal vez Internet en general. De acuerdo con Know Your Meme, el hombre ahora conocido como Salt Bae es un chef turco con el nombre de Nusret Gökçe. Él encendió el fuego en internet este año con sus increíbles habilidades de corte de carne y movimientos llamativos de salazón.

Los dibujos en la orden ejecutiva de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump fue la estrella de muchos memes este año, pero algunas de las fotos de prensa y videos trolling más divertidos de él fueron mostrando órdenes ejecutivas. La gente ha convertido cómicamente las EO de Trump en todo, desde dibujos de figuras de gatos hasta un libro de cartas Pokémon, y otras ridiculeces.

Michelle Obama en la toma de protesta

El año pasado, el bromance del ex presidente Barack Obama con Joe Biden fue el tema de uno de nuestros memes favoritos del año. Este año, Michelle Obama llega a nuestra lista para sus reacciones hilarantes y valiosas en la inauguración del presidente Trump. Desde la cara nada impresionada hasta ver a la cámara al estilo de Jim Halpert de The-Office después de que Melania Trump le entregara un regalo azul de Tiffany, la ex Primera Dama nos hizo reír a muchos.

Animoji Karaoke

Después de que Harry McCracken de Fast Company sembró la semilla en Twitter, los usuarios de iPhone X tuvieron un día de campo filmando interpretaciones de karaoke histéricas usando la función animoji del teléfono, una tendencia conocida como animoji karaoke. Imagine un quinteto de animoji cantando el éxito de los años 90 de Backstreet Boy "I Want It That Way". O el animoji alienígena cantando "I Will Always Love You" de Whitney Houston. El cerdo animoji firma otro favorito de finales de los 90 - "All Star" por Smash Mouth. O, el emoji de unicornio que corta el tema de The Fresh Prince of Bel-Air. Incluso Apple lo aprueba, por lo que es parte de su nueva campaña publicitaria de iPhone X.

It en la coladera

No pasó mucho tiempo después de que se lanzara el trailer de la nueva versión de It de Stephen King en marzo para que los fabricantes de memes comenzaran a producir sus propias interpretaciones divertidas de cómo Pennywise el payaso podría atraerlos a una alcantarilla. Resulta que las personas no tendrían problemas para unirse a Pennywise en esa alcantarilla a cambio de juegos retro, tacos, entradas a Hamilton o simplemente un descanso de sus hijos.

El suelo es...

Este meme se remonta al año 2016, cuando las imágenes de un chico haciendo saltos a horcajadas y un movimiento de correr en la pared se convirtieron en el popular meme del piso es lava. Pero realmente despegó en junio, de acuerdo con Know Your Meme, con un tweet en el que aparece el artista de manga japonés Hirohiko Araki suspendido sobre el piso y el eslogan "el piso es escribir una historia coherente sin agujeros en la trama". Desde entonces, las personas han vuelto a publicar el meme con sus propias imágenes y capturas, como "el piso es la función editar", y Twitter es el saltador.

Ve a lo seguro

El actor Kayode Ewumi probablemente no pensó que se convertiría en una sensación de Internet cuando asumió el papel de Reece Simpson (también conocido como "Roll Safe") en la serie web Hood Documentary. Pero eso es exactamente lo que sucedió. La captura de pantalla de Ewumi apuntando a su sien y sonriendo es la imagen perfecta para describir cómicamente lógica como "no puedes ser despedido si no tienes trabajo" o "deja todas las tareas al último momento porque entonces serás mayor y más sabio".

