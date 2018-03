MERECEN ESPECIAL ATENCIÓN

Esto hizo Brasil para reducir en un 52.3% las agresiones contra periodistas

En relación al año 2016, hubo reducción del 50 % en el número de asesinatos

Brasil registró en 2017 un total de 82 casos de violencia no letal contra periodistas, lo que supone una reducción del 52,3 % frente al año anterior, según un informe divulgado hoy por la Asociación Brasilera de emisoras de Radio y Televisión (ABERT).

La asociación dio a conocer hoy en Brasilia, capital del gigante suramericano, los casos de asesinatos, agresiones, amenazas, intimidaciones, censura y ataques a los periodistas y medios de comunicación que tuvieron lugar en 2017.

Los casos de "violencia no letal" contra periodistas pasaron de 172 en 2016 a 82 en 2017.

Según el informe, las agresiones físicas, que van desde golpes y patadas a disparos de arma de fuego o de bala de goma, son la principal forma de violencia no letal.

Fueron 35 casos reportados de agresiones físicas (42,68 % del total) en 2017 y los principales ataques fueron contra profesionales de la televisión, el periódico y la radio.

Los autores de las agresiones fueron, principalmente, ocupantes de cargos públicos, seguido de parientes de los protagonistas de los reportajes.

La reducción es válida, pero eso no significa que debemos celebrar. Mientras haya un periodista asesinado, tenemos que repudiar con vehemencia

De otro lado, el informe señaló que el número de asesinatos a periodistas se redujo en un 50 % en 2017 en comparación con el año anterior, cuando dos fueron asesinados.

En relación al año 2016, hubo reducción del 50 % en el número de asesinatos y del 52,32 % en los casos de violencia no letal.

"La reducción es válida, pero eso no significa que debemos celebrar. Mientras haya un periodista asesinado, tenemos que repudiar con vehemencia", afirmó el presidente de ABERT, Paulo Tonet Camargo, quien recordó que en tan solo dos meses de 2018 hubo dos casos de profesionales de la comunicación asesinados.

Para el presidente de ABERT las cifras presentadas muestran que la incomprensión de la actividad periodística en Brasil sigue latente.

"Además de esa falta de comprensión del trabajo ejercido por la prensa, está el tema de la impunidad y la poca eficiencia del sistema punitivo de Brasil. Son crímenes que tienen gran relevancia social, mucha visibilidad, y los casos no se solucionan", aseguró.

Otra preocupación apuntada por el presidente de ABERT es que Brasil, aun siendo un país democrático y con instituciones fuertes, figura al lado de países donde no hay democracia ni prensa libre.

"Vivimos en un país con democracia efectiva, con instituciones públicas fuertes, no es razonable que se tengan las cifras que vemos en este informe", dijo Tonet, al citar el informe de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), que pone a Brasil en la posición número 103 en el ranking mundial de libertad de prensa.

De acuerdo con el informe, las amenazas a periodistas ocupan el 12,19 % del total y merecen especial atención, ya que muchos casos no son reportados o son minimizados por parte de las víctimas.





