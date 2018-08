Destrozan a Esteban Arce por decir que despenalizar aborto salvó generaciones de argentinos

REDACCIÓN 10/08/2018 06:16 p.m.

Después de que el Senado de Argentina rechazara la despenalización del aborto que la Cámara de Diputados había aprobado y que representó un avance histórico para el movimiento feminista en este país, el comunicador mexicano, Esteban Arce, quien se ha declarado "pro vida", celebró en sus redes sociales el hecho y lo destrozaron con comentarios.

Salvaron la vida a millones de niños argentinos, felicidades. https://t.co/xfKtA2VGRG — Esteban Arce (@estarc62) 9 de agosto de 2018

De acuerdo con Grupo Fórmula, Arce también arremetió en contra del periodista León Krauze por haber manifestado su desilusión por la decisión de los legisladores en Argentina, y le dijo:

¿Desilusionado porque no van a exterminar generaciones de argentinos que están por nacer? ¿Si te explicaron que tú fuiste uno de ellos ? https://t.co/yeLtQfHXhO — Esteban Arce (@estarc62) 9 de agosto de 2018

A lo que Krauze respondió sutilmente y burlándose de él: "¿Que yo fui uno de los argentinos que estaban por nacer? No, no me lo informaron".

¿Que yo fui uno de los argentinos que estaban por nacer? No, no me lo informaron. https://t.co/szyVc8qz7l — León Krauze (@LeonKrauze) 9 de agosto de 2018

Tras ambos comentarios, los usuarios de redes lo criticaron por ser de "mente cerrada" y lo tacharon de "retrógrada":

Retrógrada. No es cuestión de salvar vidas, es cuestión de respetar el derecho de elegir sobre tu cuerpo. Sobretodo en caso de violación. Antes de las 12 semanas ni siquiera termina la embriogénesis. — hector luis (@villarroel886) 9 de agosto de 2018

Sr. Arce, su filosofía medieval debe renovarse. Nada ha exterminado tantas vidas y generaciones, como los propios prejuicios del hombre: prejuicios religiosos, sociales, sexuales, económicos, culturales, etc. Váyase a Argentina, aquí no aporta mucho con sus "prejuicios morales"?? — Brenn Data (@bta0005) 9 de agosto de 2018

Deberias largarte con Macri, ahi con el gobierno de derecha estarias muy feliz. En este pais necesitamos menos gente con pensamiento del siglo XVII. — Gerardo Zarate (@Gerard_Zarate) 9 de agosto de 2018

El hombre más burlón y misogino del mundo criticando que las mujeres decidan.

Regrésate a las repeticiones del calabozo, por fi. — Montserrat Flores (@Montse_Flores_M) 9 de agosto de 2018

Por favor repítelo en un orfanato argentino, lleno de niños que no son adoptados por esos provida hipócritas, porque no son lo suficientemente bonitos/blanquitos/pequeños — Steff Moedano (@teffiechanel) 9 de agosto de 2018

Retrograda, no salvaron nada, como siempre la mujer no tiene ni voz ni voto por su cuerpo, ve a misa mejor — Pacha (@pachaescenika) 10 de agosto de 2018

