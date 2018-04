Este lugar propone Trump para reunión con líder norcoreano

REDACCIÓN 30/04/2018 12:05 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que su encuentro con el máximo líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se lleve a cabo en la frontera de ese país con Surcorea.

En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que "numerosos países se están considerando para el encuentro", pero cuestiono si una opción sería la Casa de la Paz en la frontera entre Corea del Norte y del Sur, "sería más representativo, importante y duradero que un país tercero".

ASÍ FUE EL ENCUENTRO ENTRE LOS LÍDERES COREANOS

La Casa de la Paz es el lugar en donde sucedió el histórico encuentro entre los líderes coreanos la semana pasada.

Por primera vez, Donald Trump habla sobre un lugar exacto en donde quiere que se lleve a cabo el encuentro, que tiene como finalidad dar inicio al proceso de desnuclearización.

La semana pasada el mandatario estadounidense expuso que su reunión con Kim sería dentro de "tres o cuatro semanas", esto en medio de la resistencia de Estados Unidos de retirar las sanciones económicas a Norcorea.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!