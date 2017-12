Este conductor de Tv mató a un puma y mostró cómo lo cocinaba

REDACCIÓN 21/12/2017 07:43 p.m.

Steve Ecklund, copresentador de televisión por vocación, y cazador por afición, publico en sus redes sociales fotografías con un puma que cazó en los bosques de Canadá. Internautas no paran de expresar indignación

De acuerdo con MVS noticias, en su página de Facebook, el conductor del programa "The Edge", aparece con un enorme puma cazado en la provincia de Alberta, Canadá; por si fuera poco, mostró cómo cocinaba la carne y los órganos del animal.

#SteveEcklund and @TheEdge_TV need to be taken down. This is not ok. To everyone else, Merry Christmas x pic.twitter.com/gDUzdWRHbX