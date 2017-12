Apps

Estas apps garantizan sexting seguro

No te preocupes por que se filtren tus fotos salgan a la luz, estas aplicaciones son perfectas para esas ardientes conversaciones con tu pareja

SUMÉDICO 22/12/2017 06:06 p.m.

Amor estoy muy prendida y estas muy lejos, ¿me mandas una foto de tu pene?... ¡Que comience el sexting! la mejor solución para cuando no puedas estar con tu pareja. Gracias a esta técnica si tu amado o amada está trabajando pueden divertirse mucho y seguir con la llama del amor, la pasión y la pasión, pero solo con apps para sexting que sean seguras.

Sin embargo, aunque esta práctica es muy efectiva, tu némesis digital es alguien de quien preocuparte, ya que aunque es muy práctica la tecnología también puede mantener tus fotografías guardadas o ser robadas por otros. Así que te decimos algunas apps para que puedas sentirte seguro cuando lo hagas con tu pareja.

5 apps para sexting seguro

Snapchat

Para sentirte segura, esta popular app es una buena opción, ya que ofrece la posibilidad de enviar mensajes que se autodestruyen. Lo único que debes hacer es configurar el timer y elegir en qué lapso el contenido desaparecerá. Una ventaja es que si el destinatario del mensaje hace una captura, el usuario recibirá una notificación.

Signal

Este servicio de mensajería autodestruye el contenido, como en otras apps. Con ella estarás protegido de intrusiones de terceros, además el material queda encriptado para empresa desarrolladora del producto. Su seguridad es tal que incluso Snowden y hackers la utilizan como canal de comunicación.

Confide

Infobae te la recomienda porque no tendrás de que temer con esta app, ya que los mensajes desaparecen una vez que fueron leídos. Además cuenta con un desarrollo tecnológico que hace que las capturas de pantalla que se hagan se vean borrosas, el mensaje se revela sólo por fragmentos y el nombre del remitente no se visualiza.

Wickr

Protege textos, fotos y mensajes de voz, así que no importa lo que mandes, estarás súper segura. Lo que destaca esta útil herramienta es que el ID del usuario es anónimo incluso para la empresa y las conversaciones no pueden ser interceptadas ni rastreadas. Incluso la libreta de contactos siempre permanece privada y no se almacena en los servers.

Kaboom

En caso de que uno de los usuarios no cuente con esta aplicación es posible que reciba el mensaje. Al enviar mensaje por esta vía se genera una dirección web protegida por HTTPS que se puede recibir por SMS, mail, WhatsApp o Messenger, incluso otras alternativas. El usuario elige el tiempo que el contenido estará online o cuantas veces será posible visualizar el mensaje antes de que se destruya.

Sin duda podrás pasar más horas de diversión sin problemas de te encuentres posteriormente en la web. También no olvides desinfectar tu cel antes y después de utilizarlo.

