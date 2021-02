“Estancan” extradición de Yarrington a nuestro país

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. (Foto tomada de la web).

Tomás Yarrington, ex gobernador del estado de Tamaulipas, por el momento, no va a ser extraditado a México; sin embargo, todavía no se sabe si será enviado a EU para seguir un proceso judicial allá.

Lo anterior, se dio a conocer luego de que la Sexta Sección Penal de la Corte Suprema italiana determinara que acepta el recurso de defensa que interpusieran sus abogados para evitar el traslado.

No obstante, el mismo tribunal rechazó el amparo que buscaba evitar la la extradición a EU. Esto, debido a que las autoridades italianas consideran que existen condiciones para extraditarlo a aquel país. En tanto, las mismas autoridades pidieron al Tribunal de Apelaciones de Florencia que revise el pedido de extradición a México.

Ante ello, Luca Marafioti, uno de sus abogados, dijo sentirse satisfecho con el fallo de la Corte con sede en Roma. También se manifestó a favor de conocer los motivos de los magistrados para llevar a cabo una segunda revisión del caso detenido en el Tribunal de Apelación de Florencia. “No sabemos porque han acogido nuestro recurso. No sabemos las motivaciones. Nosotros habíamos alegado motivos diversos desde la injusticia del procedimiento en sí, hasta el riesgo de tratos inhumanos y degradantes para el detenido”.

Detenido por delitos diversos

Cabe recordar que el exgobernador tamaulipeco fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, gracias a la ficha roja solicitada por las autoridades mexicanas a la Interpol.

Yarrington es acusado de delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros. Actualmente se encuentra detenido en una prisión en Solliciano, principal centro de detención en Florencia.

LPG